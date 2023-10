Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 18 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Lo: 378,378 Likes

J Lo (@jlo) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 252,555,317 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Lo publicó una foto que logró 378,378 me gusta. “Introducing my @IntimissimiOfficial THIS IS ME…NOW collection From Verona to Hollywood and made with love @NormanJeanRoy #linkinbio”, indicó en su publicación.

2- Christian Nodal : 153,972 Likes

Seguido de J Lo llega Christian Nodal (@nodal), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 9,910,749 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 153,972 de me gusta. “TANTOS NUEVOS RECUERDOS GUARDADOS EN EL ALMA PA SIEMPREGRACIAS POR TANTO!!!!#FORAJI2tour”, escribió el popular instagramer en su publicación.

3- Michelle Salas: 128,533 Likes

La influencer Michelle Salas (@michellesalasb) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 1,966,295 seguidores. En su última publicación, Michelle Salas ha recibido un total de 128,533 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Es oficial: #MichelleSalas y #DaniloDíaz han dado el “sí, acepto”.La modelo y empresaria mexicana revela –en exclusiva para Vogue– los detalles de su boda de ensueño, sus tres vestidos de novia y todo sobre su especial fin de semana en Italia.La novia eligió @dolcegabbana como la firma de moda para este especial día y @tiffanyandco para las piezas de joyería. “El amor es la fuerza más poderosa que existe en la tierra así que mi gran día es un tributo a eso; un tributo a la mujer en nuestro tiempo y nuestra época”, cuenta a Vogue. Descubre en nuestro link en bio TODAS las imágenes de su vestido de novia. Fotógrafo @germanlarkinEstilismo @sebastiancabricesPeinado @bucciojbMaquillaje @salvadorgonzalezmakeupHead of Editorial Content: @karlamartinezdesalas” y puedes verla justo debajo.

4- Ninel Conde: 126,970 Likes

Ninel Conde sigue a las tres celebridades superiores con un total de 5,944,910 seguidores. En su cuenta (@ninelconde), la artista es famosa por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su post más reciente recibió 126,970 me gusta. “ ….#dubai #dubailife #dubaiphotography #burjalarab #bikini #fy #fye #vacation #fy #fye #trend #viral”, escribió en ella.

5- Becky G: 96,137 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Becky G, la artista con una comunidad de 37,823,353 followers en Instagram. Sus posteos en (@iambeckyg) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 96,137 likes. “No se ni por dónde empezar. Nada sería posible sin este gran equipo. Words can’t explain how thankful I am for these humans. Every moment shared on and off the stage throughout my first headlining tour will forever hold a special place in my heart. The back to back shows never stopped and neither did the laughs, smiles & love shared between us all.Gracias a mi familia de “MI CASA, TU CASA TOUR” ”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: