Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este jueves 19 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 297,806 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,544,227 seguidores. El artista es famoso por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que recogió 297,806 likes. “Fashion Killa @ferrari, La Familia.@charles_leclerc @valentinaferrer @carlossainz55”, escribió en su publicación.

2- Becky G: 273,315 Likes

Seguido de J Balvin llega Becky G (@iambeckyg), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La artista tiene más de 37,822,668 personas que la siguen día a día. Esta vez, su publicación ha recibido 273,315 likes de su comunidad. “Que honor. INGLEWOOD FOREVER. My city has had the key to my heart since day 1. The OG home of The Lakers back in the day, the place with the big Randy’s donut, The City of Champs, & the final resting place of my querido abuelo Miguel Gomez. There aren’t enough words to express my gratitude to the esquinas that raised me. This is home and no matter where I go, I always take it with me. Inglewoooooooooood!!!”, escribió esta exitosa instagramer en su cuenta.

3- Danna Paola: 28,742 Likes

La artista Danna Paola (@dannapaola) tambiénsuele causar éxito en Instagram cada vez que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 34,443,206 seguidores. En su última publicación, Danna Paola ha recibido un total de 28,742 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “ Estamos emocionados de anunciar que @dannapaola se unirá a nosotros como conductora de la 24.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY La Noche Más Importante de la Música Latina vuelve este 16 de noviembre” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Adamari López: 11,498 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,858,270 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su última publicación recibió 11,498 likes. “Como todos me habían pedido mi línea de accesorios de @axabyadamari está de regreso Estoy feliz porque también tengo un accesorio nuevo Aprovecha y ve a http://www.adamarilopez.net para que compres la tuya porque la primera colección se acabó muy rápido ”, escribió en ella.

5- Jacky Bracamontes: 7,883 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Jacky Bracamontes, la actriz con una comunidad de 8,541,115 followers en Instagram. Sus posteos en (@jackybrv) por supuesto que causan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 7,883 me gusta.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

