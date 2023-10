Horóscopo de hoy de El Niño Prodigio 20 Octubre de 2023

03/21 – 04/19

Si decides salir de fiesta, procura no excederte con las copas para evitar posibles arrepentimientos. Además, mantén un ojo alerta ante personas que hacen promesas grandiosas, pero no pueden cumplirlas. Recuerda que los problemas no desaparecen por arte de magia.

04/20 – 05/20

Mantén precaución ante aquellos individuos que, con artimañas engañosas, intentan llevarte de la mentira a la verdad. Este no será el momento adecuado para compartir detalles de tu vida privada. Evita caer en la trampa de revelar tus intimidades a personas que podrían usarlas en tu contra más adelante.

05/21 – 06/20

Los sueños inalcanzables parecen ser la principal barrera entre tú y la plenitud amorosa. Con una imagen demasiado idealizada del amor dificultaras disfrutar de una relación posible. Te animo a bajar un poco las expectativas cuando estés con alguien. ¡El amor real tiene su propia magia!

06/21 – 07/20

Hoy es posible que experimentes una sensación de cansancio o una disminución de energía sin una razón aparente. Te recomiendo evitar comer en exceso. También es aconsejable no abordar tareas que requieran una gran precisión, ya que podría resultarte difícil concentrarte.

07/21 – 08/21

Evita caer en el error de ser absorbente, demandante o dependiente con la persona que amas, ya que esas actitudes solo te alejarán de tus verdaderos intereses. Aprende a aceptarte tal como eres, y verás cómo tu mundo emocional se vuelve más tranquilo.

08/22 – 09/22

Hoy es un día ideal para rodearte solo de aquellos en quienes confías profundamente y mantenerte en la comodidad de tu hogar. Evita abrir la puerta de tu intimidad a personas con intenciones inciertas, ya que esto podría desencadenar una serie de complicaciones innecesarias.

09/23 – 10/22

Tómate un respiro de tus obligaciones laborales. Deja de lado tus preocupaciones por un rato, ya que no es el momento adecuado para abordar esas tareas pendientes. En cambio, date el lujo de disfrutar de un merecido recreo y sal a dar un estimulante paseo en bicicleta.

10/23 – 11/22

Si te dejas llevar por el deseo de enriquecerte instantemente, presumir y aparentar, solo terminarás perdiéndote a ti mismo. Será mejor mantener distancia de los casinos, hipódromos y locales de apuestas, ya que los riesgos de perder tu capital son muy elevados.

11/23 – 12/20

Es posible que te cuestiones porque tus proyectos se desmoronan cuando tienes una mano ganadora. Mi consejo es que dejes de lado la presión de cumplir con las expectativas familiares, ya que persistir en ello solo te llevará a retroceder en tu propio camino. Evita repetir los errores pasados.

12/21 – 01/19

Hoy, es posible que tu mente te lleve en viaje a una realidad paralela y que alguien busque desahogarse contigo, utilizando tu hombro como pañuelo de lágrimas. Para fortalecerte espiritualmente, te recomiendo practicar mantras, utilizar palabras de poder o recitar afirmaciones positivas.

01/20 – 02/18

Puede que sientas la tentación de gastar dinero en exceso con la ilusión de encajar en un nuevo círculo social. Sin embargo, te aconsejo que priorices cultivar relaciones que estén alineadas con tus valores y principios, en lugar de intentar adaptarte a un grupo social a través de gastos desorbitantes.

02/19 – 03/20

El nivel de exigencia puede aumentar, y es posible que sientas la tentación de abandonar antes de alcanzar tu objetivo. Mi consejo es que mantengas la disciplina y no cedas ante la pereza. La perseverancia y el enfoque te acercarán aún más a tus metas.