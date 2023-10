Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 20 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 730,877 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,556,897 seguidores. El cantante y compositor es conocido por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que cosechó 730,877 de me gusta. “NUESTRA HISTORIA DE AMOR #Procura Dispo en YouTube J.L S.G P.L.G”, escribió en su publicación.

2- Adamari López: 91,478 Likes

Seguido de Maluma tenemos Adamari López (@adamarilopez), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La actriz y presentadora de televisión cuenta con más de 8,860,167 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 91,478 me gusta de su comunidad. “La vida es hermosa, es frágil y trae muchos momentos que podemos disfrutar o de los que podemos aprender. Hay circunstancias que pueden cambiar tu vida y te hacen ser más fuerte, te hacen crecer. Disfruta el camino, aprende, agradece, mantente positiva, ten Fe…. #diamundialcontraelcancerdemama ”, escribió la aclamada instagramer en su cuenta.

3- J Balvin: 48,602 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente tiene un total de 51,549,467 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha recibido un total de 48,602 likes desus followers. Esto fue lo que publicó: “Ella sabe que es.. (completen la oración) #colmillo #newmusic” y puedes verla justo debajo.

4- Francisca : 19,273 Likes

Francisca sigue a las tres celebridades superiores con un total de 4,500,776 seguidores. En su cuenta (@francisca), la actriz y presentadora de televisión es famoso por mostrar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post recogió 19,273 me gusta. “Hoy ha sido un gran día Saludos mi gente linda. ”, escribió en ella.

5- Chiquis Rivera: 16,774 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,880,693 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) también causan grandes interacciones, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 16,774 likes. “The search for shape wear that actually works, and is comfortable, STOPS here! @shapewearandcompany has your back… and your curves! I got you! SHOP: http://www.ShapeWearAndCo.com ”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

