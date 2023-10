Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este sábado 21 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 3,429,173 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,588,123 seguidores. El cantante y compositor es famoso por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que logró 3,429,173 de me gusta. “Aún estamos sin palabras con el amor que han recibido la noticia de que seremos padres por primera vez. Nuestra bebé está creciendo muy rápido en la barriguita y no vemos la hora de conocerla y tenerla en nuestros brazos. Siempre la música ha sido mi mejor canal de comunicación y en este caso no fue la excepción, quisimos regalarles un video que contara un poco nuestra historia y como hemos llegado hasta aca.!! Solo queda decir GRACIAS INFINITAS a todas las personas involucradas en este camino incluyendo amigos y familiares… Este es y será por siempre MI MAYOR SUEÑO ( por ahí viene la verdadera Maluma Baby )”, indicó en su publicación.

2- J Lo: 390,177 Likes

Seguido de Maluma tenemos J Lo (@jlo), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La artista cuenta con más de 252,605,740 seguidores. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 390,177 me gusta. “High Tea Kiki ”, escribió la aclamada instagramer en su último post de abajo.

3- Natti Natasha: 146,867 Likes

La cantante y compositora Natti Natasha (@nattinatasha) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que postea en su cuenta. Ahora mismo tiene un total de 36,365,132 followers. En su última publicación, Natti Natasha ha logrado un total de 146,867 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Se calientan las cosas cuando pisamos el escenario ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Gaby Espino: 39,573 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,716,429 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es conocido por postear fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post obtuvo 39,573 likes. “Mi vida…La quiero así por siempre!”, escribió en ella.

5- Irina Baeva: 31,391 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Irina Baeva, la actriz con una comunidad de 3,931,857 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@irinabaeva) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 31,391 me gusta. “@alo atelier night ”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más interacciones del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

