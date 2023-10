Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 22 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- J Balvin: 197,778 Likes

J Balvin (@jbalvin) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 51,538,411 seguidores. El artista es conocido por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, J Balvin publicó una foto que logró 197,778 likes. “Aquí volviendo a tiempos como Energía mientras disfruto haciendo música Sin AFAN. Se identifican ? Les ha pasado? O que les trasmite ?Los amo FAMILIA.”, escribió en su publicación.

2- Chiquis Rivera: 18,996 Likes

Seguido de J Balvin llega Chiquis Rivera (@chiquis), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La cantante y compositora cuenta con más de 5,880,168 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, su publicación ha recibido 18,996 de me gusta. “Sea la vie! Celebrando a la peinadora @hairbyvanessasanchez! Boo, I pray this new year around the sun is a blessed and successful one for you. Thank you for all you do! I love you. Happy BeeDay! ”, escribió la aclamada instagramer en su publicación.

3- Juan Rivera: 2,419 Likes

El artista Juan Rivera (@juanriveramusic) tambiénsuele arrasar en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 590,142 seguidores. En su última publicación, Juan Rivera ha conseguido un total de 2,419 me gusta desus followers. Esto fue lo que publicó: “Aqui TRANQUIS, con ELLA!!LOS SUEÑOS SON DEMASIADOS!! NINGUNO ES FACIL Y NO SE LOGRAN SOLOS!Ay que PELEAR y LUCHAR POR ELLOS DIARIO!” y puedes verla justo debajo.

4- Lorena Herrera: 1,671 Likes

Lorena Herrera sigue a las tres celebridades superiores con un total de 525,127 seguidores. En su cuenta (@lorenaherreraoficial), la actriz es popular por enseñar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación cosechó 1,671 me gusta. “#sabado De hacer lo que se nos pegue la gana!! Quizá estar con tu pareja o amigos platicar, tomar un vinito y que tal un Dip verde para picar!!! #delicioso #saludable megafacil, rápido y barato de hacer!!Para preparar 1taza y media de Dip De garbanzo y cilantro:*1taza de garbanzos bien cocidos*Poquito de cebolla y un ajo picado*Un puño grande de cilantro desinfectado*Jugo de un limón grande ( lo olvidé en el vídeo )*1/4 de taza de agua*SalSi lo haces en licuadora 1ero pon el agua y jugo de limón, agrega cebolla, ajo y mitad de garbanzos, una vez molidos agrega el resto de los garbanzos, cilantro y sal, que quede una mezcla muy espesa y sedosa, prueba,si falta sal o más limón*Al servir agrega bastante aceite de oliva,peperonccino y cilantro picadito. Sirve con tostadas y/ o pan pita.#Felizsabado #recipes #healthylifestyle #healthyrecipes #healthyfood #food #vegan #veganrecipes ”, escribió en ella.

5- Raúl González : 111 Likes

Para finalizar, echamos el cierre a este ranking con Raúl González, el presentador de televisión con una comunidad de 433,251 followers en Instagram. Sus posteos en (@raultvgonzalez) también provocan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 111 likes. “No podemos controlar lo que pasa fuera de nosotros, pero sí podemos controlar lo que sucede dentro, como reaccionamos a nuestro entorno. Así que piensa y actúa adecuadamente. ¡Feliz domingo para todos, familia!#SúmaleaTUvida#FrasesDeRaúlTVGonzález#UnDíaALaVez#FrasesPositivas”, escribió el instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Mira las fotos con más likes de los días previos: