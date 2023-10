Tata Martino tuvo un roce con periodista le habló de fracaso Inter Miami comparación con Jimmy Lozano

La temporada del Inter Miami, que pintaba para terminar de gran forma a pesar de un mal inicio debido a la llegada de Lionel Messi, culminó con un absoluto fracaso y uno de los señalados es su entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino.

El argentino, que a su llegada no solo sumó a Messi, sino también a los ex FC Barcelona Jordi Alba y Sergio Busquets, no pudo crear una metodología o un plan para revertir la realidad de la franquicia en la Conferencia Este de la MLS.

En rueda de prensa, el técnico tuvo un importante roce con un periodista que le hizo una picante pregunta, recordando el pasado de Martino al frente de la selección de México, con la que también fracasó.

“Usted vino con todo, con los tapones a punto. ¿Usted es mexicano?”, fue la primera reacción del estratega argentino al escuchar las preguntas.

“Si juega mejor, bienvenido sea, porque significa que ha sido para bien, porque las comparaciones no habría que hacerlas en este proceso que ha empezado, y que terminen en buena forma”, expresó.

El Inter Miami quedó eliminado de la posibilidad de pelear por el título de la Liga de Estados Unidos, motivo que ha desatado varias críticas, pues el equipo cuenta con Lionel Messi en el plantel y ni así alcanzó Playoffs.

Martino comenzó a cuestionar al periodista y entonces cortó la respuesta y dijo que ya no le iba a contestar.

“Los recambios(la llegada de Jaime Lozano al Tri) que se produjeron fueron en enero, febrero, marzo, ¿usted recuerda?”, dijo Martino, aunque no se escucha qué responde el periodista.

“Pero usted desde cuando lo analiza, ¿en qué momento? Yo le hago una pregunta para que me la conteste, porque si no, habla usted solo, si no no le contesto”, expresó el estratega argentino que dirigió al Tri entre 2019 y 2022. “Falta mucho al respeto este hombre”.