Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 27 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Shakira: 100,124 Likes

Shakira (@shakira) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 89,541,182 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Shakira publicó una foto que recogió 100,124 me gusta. “Encantada de anunciar esta nueva alianza con @epsonlatinoamerica / @epsondobrasil enriqueciendo la vida de las personas con tecnología innovadora y creatividad.É um prazer anunciar esta nova parceria com a @epsonlatinoamerica / @epsondobrasil, enriquecendo a vida das pessoas com tecnologia inovadora e criatividade.#Epson+Shakira #Shakira #Epson #ad”, indicó en su publicación.

2- Chiquis Rivera: 41,728 Likes

Seguido de Shakira tenemos Chiquis Rivera (@chiquis), que es una de las personalidades también con más seguidores en Instagram. La cantante y compositora tiene más de 5,879,844 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 41,728 likes. “Gracias a @grupolosrojos por tomarme en cuenta para esta colaboración “Este Corazón” Disponible Ya! En todas las plataformas digitales (Link en Bio) #Chiquis #EsteCorazon #LosRojos #UniversalMusica #Rbd”, escribió la aclamada instagramer en su publicación.

3- Aracely Arambula: 13,635 Likes

La actriz y cantante Aracely Arambula (@aracelyarambula) tambiénsuele causar éxito en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 6,722,744 followers. En su última publicación, Aracely Arambula ha conseguido un total de 13,635 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “ACAPULCO NOS NECESITA ” y puedes verla justo debajo.

4- Maribel Guardia: 6,587 Likes

Maribel Guardia sigue a las tres celebridades superiores con un total de 9,135,459 seguidores. En su cuenta (@maribelguardia), la actriz es famosa por compartir fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente cosechó 6,587 likes. “Maribel Guardia ¿A qué equipo de la Liga mx le va? y no vas a creer su fobia …. @joan_velascor”, escribió en ella.

5- Francisca : 6,523 Likes

Para concluir, echamos el cierre a este ranking con Francisca, la actriz y presentadora de televisión con una comunidad de 4,508,411 followers en Instagram. Sus posteos en (@francisca) también causan grandes interacciones, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 6,523 me gusta. “Poner la mejor cara y ánimo ante lo que la vida nos traiga Franco y yo les enviamos saludos. Se corta a la mitad el video pero no importa. ¡Que tengan un hermoso día!”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

