Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 30 de octubre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,347,608 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 66,607,117 seguidores. La cantante y compositora es popular por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 2,347,608 me gusta. “Que chimba la vida! ”, escribió en su publicación.

2- J Balvin: 213,971 Likes

Seguido de Karol G tenemos J Balvin (@jbalvin), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. El artista cuenta con más de 51,516,170 followers. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 213,971 me gusta de su comunidad. “Welcoming @jbalvin to our home #MexicoGP #F1”, escribió el popular instagramer en su cuenta.

3- Christian Nodal : 126,816 Likes

El cantante y compositor Christian Nodal (@nodal) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo posee un total de 9,940,927 seguidores. En su última publicación, Christian Nodal ha logrado un total de 126,816 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “CREO QUE MI ALMA ES DE PALENQUES” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Gaby Espino: 6,603 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,739,400 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es conocida por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post recibió 6,603 likes. “Les jurooo que el @sharkbeauty FlexStyle será lo ÚNICO que usarán para arreglarse el cabello!!!! Tiene TODO EN UNO!!! Además cuida tu cabello, es mega rápido de usar y van a poder lograr múltiples estilos! Liso, ondulado o con mucho volumen: la elección es tuya!!! Cuál me quedó mejor? Liso/Ondulado #SharkFlexStyle #SponsoredBySharkBeauty”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 6,235 Likes

Para concluir, cerramos este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,135,797 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 6,235 me gusta. “Hoy en la obra @lagunillamb pusimos el #altardemuertos venerando a los que amamos con el alma pero que ya no podemos ver y abrazar, pero que vivirán en nuestros corazones hasta el último latido Vestido: @mitzyofficial_ Corona: @angelito_bernal_ …….#mexico #teatro #diadelosmuertos”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días anteriores: