Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este miércoles 1 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Maluma: 727,572 Likes

Maluma (@maluma) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 63,629,846 seguidores. El cantante y compositor es famoso por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Maluma publicó una foto que recogió 727,572 me gusta. “Happy Halloween ”, escribió en su publicación.

2- Francisca : 43,125 Likes

Seguido de Maluma llega Francisca (@francisca), que es una de las personalidades también con más followers en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 4,510,632 personas que la siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 43,125 likes. “Así salimos a pedir dulces ayer¡los minions! Cómo nos divertimos. Solo pienso en las locuras que hace uno por los hijos ¿verdad mi amor @franczampogna? La realidad es que con ellos todo sabe más bonito. Todo es especial. Más que agradecida La última foto es el minion más hermoso del mundo #happyhalloween2023”, escribió la aclamada instagramer en su último post.

3- J Balvin: 23,581 Likes

El artista J Balvin (@jbalvin) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 51,512,931 seguidores. En su última publicación, J Balvin ha conseguido un total de 23,581 me gusta desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “Mi gente juega Subway Surfers y vence mi top score, hay premios brutales! Beat my top score in @subwaysurfers and show me who’s the best! Checkout @subwaysurfers LET’S PLAY #BalvinsTopRun #SubwaySurfers #MakeGreenMoves” y puedes verla justo debajo.

4- Jacky Bracamontes: 23,446 Likes

Jacky Bracamontes sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,561,307 seguidores. En su cuenta (@jackybrv), la actriz es popular por enseñar fotos y videos de su esfera tanto privada como personal. En su post más reciente recibió 23,446 likes. “Happy halloween.. #halloween2023#fuentesfamily #adamsfamily #thejoker #halloween @jackybrv”, escribió en ella.

5- Toni Costa: 15,868 Likes

Por último, cerramos este ranking con Toni Costa, el bailarín con una comunidad de 2,229,915 followers en Instagram. Sus posteos en (@toni) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de conseguir en su última publicación un total de 15,868 likes. “ Halloween 2023 Alaïa la Mini Teniente y Papá preso loquito… de que se disfrazaron ayer ustedes? Los leo… @alaia #alaïacostalopez #tonicosta #padrehija #fatherdaughter #halloween #halloween2023 #policia #preso #phsyco #disfraz”, escribió el instagramer.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como te podrás imaginar, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

