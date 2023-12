Horóscopo de hoy para Cáncer del 1 Diciembre de 2023

Horóscopo de amor para Cáncer

No te detienes o pareces tener miedo de decir lo que sientes a tu pareja. Si normalmente eres tímido, es una oportunidad ideal para dejar saber lo que quieres compartir sobre cosas más íntimas, sean buenas o malas. No hay nada peor que no dejar que alguien sepa cómo te sientes respecto a ella.