Horóscopo de hoy para Leo del 21 Enero de 2024

Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Leo

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.