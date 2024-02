Horóscopo de hoy para Sagitario del 26 febrero de 2024

Encuentras que tu vida romántica es extremadamente gratificante, tu pareja responde de manera afectuosa a la forma tierna en que la tratas. Si eres soltero y buscas pareja, encuentras fácil el acercarte a alguien nuevo y obtener una reacción cálida de ella, no tomes ventaja de tu atracción obvia, puede llevar a más de lo que esperas.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.