Horóscopo de hoy para Leo del 17 marzo de 2024

Este día podría traerte algunas desilusiones en el ámbito social, por lo que es importante que te alejes de personas poco confiables y no permitas que entren en tu vida aquellos que no lo merecen. Recuerda que siempre puedes contar con tus verdaderos amigos y que no debes tolerar faltas de respeto.

Horóscopo de amor para Leo Eres capaz de abordar algo que has estado considerando desde hace mucho tiempo y haces de un deseo de mucho tiempo una realidad. Tal vez iniciando un nuevo pasatiempo o poniéndote en contacto con amigos. Con tu acercamiento abierto puedes instintivamente confiar en tus instintos sobre la mejor forma de proceder. Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas no son exactamente muy sanas. No puedes llegar a ver los beneficios que pensabas ganar y haces un error sobre del otro. No hagas ninguna inversión a gran escala, tus asesores financieros están unidos para darte un mal negocio. Mantente con pequeñas inversiones para limitar cualquier daño potencial. Horóscopo de sexo paraLeo Tú y tu pareja están haciéndolo bien en lo que se refiere al departamento de hacer el amor. Permite que tu pareja te consienta. De vez en cuando, deja que tu amante te muestre que es lo que quiere. No seas muy sumiso, ¡un estilo dominante también puede ser muy erótico!