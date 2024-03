Carlos Vela reiteró que ni con José Mourinho en el timón podría mejorar la selección de México

El ex delantero de la selección de México en los mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, como también campeón del mundo de la categoría Sub 17, Carlos Vela, volvió a señalar que la selección de México no mejorará de sus males, ni con el portugués José Mourinho en el timón.

En una charla para varios medios en Estados Unidos y con TV Azteca, una semana después del nuevo fracaso del equipo mexicano en la Nations League 2024 ante el equipo de las barras y las estrellas, Carlos Vela reiteró los comentarios que había vertido hace unos meses respecto a que los males del cuadro azteca tendrán mejoría poniendo al mejor técnico del mundo, en este caso del nivel del lusitano Mourinho.

“Hay que ver qué está pasando desde lo más profundo para que lleguen esos malos resultados. Al final, ni Jimmy Lozano ni Mourinho pueden cambiar la dinámica de un equipo y ya decir: ‘Ya está todo perfecto’. Puede haber un tiempo que esté mejor, que se ganen cosas y que parezca que todo es bonito, pero volveremos a caer en la siguiente cosa”, dijo.

Vela, un delantero con grandes cualidades y que desde su coronación en el Mundial de Perú en la categoría Sub 17 en 2005, ha generado toda una trayectoria llena de talento, pero también envuelta en la polémica por sus reiteradas negativas de defender la camiseta nacional que solo le permitieron jugar los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018 con relativo éxito.

Por esa razón, Vela, no tuvo reparo en señalar también que: “Si realmente no hay cambios que aporten, van a seguir sucediendo estas cosas, porque yo he vivido momentos muy buenos, buenos, regulares, malos, muy malos, y nunca se cambió. Seguimos igual hasta que ‘ya se ganó la Copa Oro, ya está todo bien’. Y no es así, unos días o meses antes hubo derrotas importantes”.

No es la primera ocasión que Carlos Vela se refiere a este tipo de casos que han golpeado al fútbol mexicano, como la anulación del ascenso y descenso, el aumento de extranjeros y el uso indiscriminado de jugadores naturalizados, que han golpeado el desarrollo de los jugadores mexicanos en la Liga MX y provocado que las plazas de trabajo se hayan reducido considerablemente.

El delantero mexicano inclusive se ha negado reiteradamente en jugar en equipos de la Liga MX, al argumentar este tipo de decisiones que han golpeado al seleccionado de México no permiten a aspirar a cosas más importantes y es un tema que lo ha alejado de las convocatorias.

Aunque cabría señalar que el alejamiento de Carlos Vela con el combinado de México tuvo el detonante de la suspensión que sufrió en septiembre de 2010 junto con Efraín Juárez por una fiesta celebrada en la madrugada del siete de septiembre de ese año en la ciudad de Monterrey después de un partido de preparación contra Colombia.

Como resultado de esos sucesos antideportivos, Carlos Vela y Efraín Juárez fueron suspendidos seis meses en virtud de que las autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, determinaron que ambos jugadores habían violentado algunos artículos del reglamento interno de la selección de México

Dichos artículos fueron: observar una disciplina intachable; recibir visitas en los horarios especificados y dentro de las áreas asignadas; las visitas no podrán ingresar a vestidores, campos de fútbol, zonas del hotel en el Centro de Alto Rendimiento o habitaciones de hoteles; y presentarse en los lugares que previamente les hubiesen informado y a conducirse con respeto y seriedad.

Además, se multó con 50 mil pesos a otros once jugadores que formaron en ese momento parte del equipo mexicano, entre ellos: Javier ‘Chicharito’ Hernández, Giovani dos Santos, Rafa Márquez y el portero Guillermo Ochoa, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Carlos Salcido, Andrés Guardado, Gerardo Torrado, Pablo Barrera, Enrique Esqueda y Héctor Moreno.

Obviamente, este factor abonó en su alejamiento del seleccionado de México y que solo en un Mundial haya aceptado participar en los últimos 14 años, como ya dijimos, en la justa mundialista de Rusia 2018.

