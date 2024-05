HorÃ³scopo de hoy de Nana Calistar 21 de mayo de 2024

Piscis

Date la oportunidad de hacer una reflexión en tu vida en la cual te enfoques en todo eso que te deja algo de provecho. No te limites en sueños y metas dale con todo que solo tienes esta vida para lograr cada uno de tus objetivos y tus metas. Despójate de todo lo que te detiene y no te deja seguir. Viene un martes de confiar más en ti y no ponerte de oferta, date tu valor y descubrirás que no todo pueden ni deben tenerte, ¡eso mamona! No descuides tu cuerpazo criminal, hay subidas de peso muy perro. Es momento de demostrar tus sentimientos a esas personas que han estado contigo siempre, deja de culparte de errores del pasado y dale vuelva a la página. Amistad te está mintiendo. No des por hecho algo que no has visto, no creas de chisme o de todo lo que te dicen. Es importante que no cometas los mismos errores porque se te da mucho tropezar con la misma piedra y eso no es nada sano pues no lograr cerrar el ciclo vicioso por el que te encuentras. No confíes en quien llega de la noche a la mañana y no trates como prioridad a quien te trata como opción. El amor florecerá y traerá buenas noticias sino tienes pareja la llegada de persona piel blanca te alegrará muchos tu día. Vas andar algo melancólico en este día pues muchos de tus sueños los verás desvanecer y no sabrás cómo volver a recuperar la confianza en ti.

Acuario

Dos noticias inesperadas podrían aparecer en cualquier momento, no comentes nada y aprende a escuchar un poco más para tomar tus propias conclusiones de lo que esté pasando. Noticia de una amistad te pondrá incomodo o incomoda. Debes aprender a no meterte en problemas que no son tuyos porque se va a complicar mucho. Cuidado con rencores del pasado que solo te van a traer desdicha y malos momentos. Amigos retornan con la cola entre las patas arrepentidos por lo que hicieron contigo en el pasado. Un viaje está en puerta y con los grandes cambios que te van a beneficiar en todos los sentidos. Cuidado con accidentes automovilísticos pues podrá suceder uno por descuido e irresponsabilidad de quien maneja seas tú, tu pareja o una amistad. Si tienes pareja una noticia los unirá más que nunca y quitará a una persona que les ha estado estorbando. Personas del pasado retornan y te pondrán algo tenso o tensa, debes de cuidar mucho la cuestión de lo que cuentas o podrías meterte en problemas. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Debes aprender a no confiar en personas que estarán llegando a tu vida porque muchas de ellas serán doble cara y buscarán la manera de afectarte.

Capricornio

Es momento de aprender un poco más de tu pasado para no volver a cometer los mismos errores que ya cometiste. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. Las oportunidades tienen fecha de vencimiento así que sino logras concretar nada ahora jamás lo harás, aprovecha ahora antes que sea demasiado tarde. La vida ha sido dura, pero le has encontrado forma y has salido a flote, no cobres venganza de quienes te dañaron la vida se encargará de ponerlos en el lugar que ellos merecen. Cuidado con una persona de tu propia familia que podría meterte en problemas por malos entendidos. Te cuidado con caídas y golpes pues estarán a la orden del día. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. Viene un martes de ser más perra que bonita si quieres realmente lograr todo lo que deseas. No tengas miedo de decir y expresar lo que sientes, hazlo y siempre confía en ti y en tu capacidad de lograr tus metas y proyectos. Dejarás de creer en muchas personas pues solo te demostrarán que no son de confiar y que no las necesitas en tu vida, ciertas decepciones se avecinan.

Sagitario

Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Noticias inesperadas mediante mensaje o llamada en los próximos días que te harán sonreír. Cuidado con cambios de humor de última hora que podrían dañar a tu familia. Problemas y malentendidos en la familia te pondrán muy pensativo o pensativa. Cuida más tu entorno y no lo llenes con ambientes desagradables, necesitas llenar todo de paz y estabilidad emocional para que comience todo a darse de la mejor manera. Sueño premonitorio o con familiar que ya falleció con un bonito mensaje se presentará en cualquier comento. Trata de no dañar a nadie porque si lo hacen contigo el golpe de ellos hacia ti será más fuerte. Momento de madurar y darte cuenta quién eres y lo que vales, ya no estás para amores baratos y menos para perder tiempo con personas que no te valoran ni hacen nada por ti. Ten mucho cuidado con esperar algo de quienes te rodean pues te llevarás grandes decepciones y las cosas no te saldrán como quieres. Ten cuidado con cambios en tu economía porque podría verse afectada debido a. Una si compras que realizarás.

Escorpio

Un familiar podría meterte en chismes, no hagas caso, tu sigue en tus cosas. Se te cancela viaje o salida con amistades y eso te pondrá muy de geta. Vienen días de cambios, te llega un dinero extra que deberás de saberlo utilizar para iniciar algún negocio. El color blanco te favorecerá mucho esta semana para cuestiones de dinero y negocios. No vuelvas a dudar de tu capacidad de concretar lo que desees, nadie dijo que sería fácil, pero saldrás adelante y de la mejor forma. Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti que te moverá mucho el asunto y el tapete. Día de que pienses más en ti antes de querer resolverle la vida a las demás personas, recuerda que quien necesita ayuda eres tú y no los demás. Quizás cometiste muchos errores que te pusieron en el lugar que ahora te encuentras y está bien, eso te ha ayudado a ser más perra que bonita, no temas ya por esas fallas y mejor busca la manera de solucionar dichos problemas cambiando tu manera de pensar y de ser y actuando con las personas de acuerdo a cómo ellas actúan contigo. Ten cuidado con un amor del pasado que llega en cualquier momento y va venir a mover tu vida si le sigues el juego.

Libra

Cuidado con dar más oportunidades a quien no las merece no se ha esforzado por conseguirlas, el karma estará más fuerte que nunca y con él podrían llegar graves problemas. Aprende a mantenerte con la boca callada cuando no pidan tu opinión porque por tu boca será que cometas los mayores errores. Amistad te está mintiendo y estás a punto de darte cuenta de quién se trata. Reencuentro con amistades del pasado. Días de mucha reflexión y problemas de insomnio que deberás de atender a la brevedad posible porque eso podría traerte problemas de ansiedad demasiado fuertes. Cuidado con exponer tanto tus sentimientos con personas que apenas vas conociendo. Ten en cuenta que la vida no es fácil y encontrarás altas y bajas a tu paso, no te decepciones ni te desesperes si a la primera algo no te sale como esperabas pues en el momento menos esperado se materializará muchas de las cosas por las que has trabajado. No pongas en un trono a quien no se lo merece, no mendigues amor ni supliques cariño, no estas para bajarte de nivel y menos por alguien que no movería ni un solo dedo por ti. Cuidado con noticias que llegarán a tus oídos las cuales no serán ciertas por ningún motivo.

Virgo

Es momento que pierdas el miedo y mandes bien lejos a esas amistades falsas que solo te buscan cuando necesitan un favor, no tienes por qué mendigar cariño ni atención de nadie, recuerda que quien te quiera estará contigo principalmente en los peores momentos. Sueñas con amistad o familiar que ya no está en este mundo y te dará un mensaje. Cuida mucho tus sentimientos pues podrías salir dañado o dañada al poner tus ojos en una persona que no sabe ni lo que quiere ni hacia donde se dirige, recuerda lo que vales y no permitas que nadie te baje del nivel al que perteneces. Lo que no fue no será, así que deja de mendigar cariño, amor y atenciones a personas que realmente no son necesarias en tu vida. Amores del pasado se hacen presentes y con ellos grandes cambios bastante buenos para mejorar en las finanzas. Traerás muchos pensamientos encima, si antes dudabas de la persona que tienes a tu lado, tu mente se comenzará a aclarar y empezarás a comprender muchas cosas, la relación se hará más sólida y entenderás que es el momento de un paso más grande. Vienen grandes avances en cuestión de los dineros, no inviertas en algo que te da buena espina, sé más inteligente y lograrás muchas cosas inclusive más de las que imaginas.

Leo

Aprende a decir que no y no estar siempre para todo mundo. No te deprimas por sueños o metas que no has cumplido mejor ponte las pilas recuerda que nunca es tarde, el problema tuyo será siempre la hueva y la falta de confianza en ti y en tus proyectos y sueños. Ten cuidado con pérdidas de dinero u objetos que estarán a la orden del día y podrías sufrir de algunas pérdidas. No cuentes tus planes pues te los ceban mucho por envidias y por eso no se te dan las cosas. Hay días en los que te sentirás triste y otros con todo el ánimo del mundo, tu bipolaridad andará muy fuerte. Los números que te benefician son el 2, 14 y 56, te darán mucha suerte. Aprende a ser más loba que perra para que nadie nunca jamás te vuelva a ver la cara y menos juegue con tus sentimientos. Noticias que tienen que ver con amistades aparecerán y un evento de blanco llegará en próximas fechas. Te viene un amor de tierras lejanas que conocerás por una red social, ten mucho cuidado pues la distancia podría ocasionar problemas ¡Posibilidad de reencuentro con familia y un sueño que está por anunciar un asunto importante en tu vida el cual te dejara Helada! Es momento de aprender d ellas caídas y de no cometer los mismos errores. Embarazo dentro de la familia y termina una relación dentro de la familia que va causar ciertos problemas.

Cancer

Aprende a despedirte de esas personas que no te aportan nada y que solo te dan dolores de cabeza. Cuídate de golpes y caídas que estarán a la orden del día. Eres un ser de luz y de agua y debes de ser más fuerte para lograr lo que te propongas, no vuelvas a caer por nadie que nadie merece que estés de rodillas, vive, goza y disfruta y enfrenta la vida de la mejor forma sin tener que dar explicaciones y sobre todo siendo tú mismo. Hay días en que no te encuentras o no sabes a dónde ir, pon las cartas sobre la mesa y sigue el camino adecuado el cual te lleve al cumplimiento de tus sueños y metas sin esperar ya nada de nadie más. Cuídate de enfermedades que estarán a la orden del día debido a descuido de tu salud. Traes la intuición bien despierta, sobre todo a la hora de dormir, debes reflexionar sobre tu pasado y presente para no volver a cometer errores que cometiste anteriormente. Cuidado con enfermedades en riñones y cuestiones de diabetes. Vienen días muy buenos a tu vida en los cuales te llenarás de alegría y esperanza. No te limites en cambios de actitud, tienes que aprender a creer en ti y en tu vida. Un sueño se hace realidad y una persona del pasado retornan para querer volver a ser protagonista en tu vida. No todo es lo que parece así que trata de no hacerte ideas tontas y aprende a disfrutar el momento. Ten cuidado con viajes que se cancelan debido a la falta de intereses de algunos.

Géminis

Te enteras que le están poniendo los cuernos a una amistad y no sabrás si contarle o no. Ten mucho cuidado a golpes y caídas que van a estar a la orden del día. Ten cuidado con tu manera de ver las cosas, algunas veces te dejas influenciar por amistades y de esa manera caes en errores tontos. Noticias de familiares lejanos. Cuidado con una noticia en el área de lo económico no te va beneficiar mucho. Te buscará una amistad pa traerte chismes de exparejas y contarte sus problemas amorosos, tu solo escucha y calla no des opinión o te puede meter en problemas por agregarle de tu propia cosecha. Martes de reflexionar sobre lo que quieres realmente en tu vida y quitar a personas indeseables y problemáticas de tu camino. No te recrimines errores que no son tuyos, lo que fue ya fue, vive tu presente y disfrútalo al máximo. Ten paciencia con las demás personas, algunas veces explotas sin motivo ni razón. Serás víctima de comentarios negativos en tu contra y eso te va a poner muy de malas. Un familiar necesitará mucho de ti, no le des la espalda. Es momento de tomar decisiones importantes en tu vida pues ciertos proyectos comenzarán a cuajar de la mejor manera y forma. Si estás viviendo una relación ponte ya las pilas y dedícale más tiempo que se está enfriando mucho por estar pensando en tontería y media que ni al caso.

Tauro

No permitas que nadie te robe pues se ven robos en tu casa a causa de personas a quienes les darás entrada a tu vida. Mueve tu cama a una posición que te favorezca y procura tener flores en tu casa para que la energía positiva inunde tu hogar, a veces no duermes bien o te despiertas en la madrugada por la mala energía que traes cuando estas en la calle o la mala energía que dejan las personas que visitan tú casa. Una noticia de ex amor se ve presente y algunos cambios en tus actitudes que dejarán mucho que desear. Ten cuidado con accidentes y con hacerte ideas tontas que no existen. Cambios importantes se aproximan, se te quitará la venda de los ojos sobre cierta persona de tu familia, te darás cuenta lo equivocado o equivocada que estuviste al pensar que era distinto o distinta a las demás. Utiliza incienso de vainilla y copal para que las cosas fluyan a tu favor. Es momento de poner un alto a amores del pasado que siguen dañando y dando lata. Un viaje está por concretarse, pon mucha atención para que todo salga como deseas. Grandes cambios vienen fuertes a tu vida, cierre de ciclos importantes y posibilidad de realizar algunos viajes en los cuales te la pasarás de lo mejor. Amor de una noche y posibilidad de encantamiento.

Aries

Ten cuidado con infidelidades dentro de relaciones amorosas porque van estar a ma orden del día y podrías enterarte de ciertas verdades que serán muy dolorosas. Cuida más tu autoestima y tu manera de actuar o ver la vida porque te has vuelto muy pesimista con el paso del tiempo y eso a la larga te ha afectado o dañado demasiado. Cuidado con karmas del pasado que podrían dañarte mucho al no haber cerrado ciclos o saldado cuentas. Deja que el mundo ruede tú has tus cosas y que te valga lo que las demás personas hacen con su vida. Si tienes hijos cuida más de ellos y checa donde andan metidos, te llevarás sorpresas. Cuidado con golpes y accidentes que pudieran suceder en cualquier momento debido a cierto descuido que tendrás. Tendrás la oportunidad de modificar cierta conducta que no te está llevando a ningún lado. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Ten más seguridad en ti y confía en lo que eres y sobre todo lo que tienes sino no vale la pena seguir ahí. Trata de no confiar en nadie, esta semana podrías ser víctima de engaños o fraude inclusive hasta por amistades o miembros de tu familia. Te llegarán noticias que te dejarán mucho qué pensar en todos los aspectos de tu vida.