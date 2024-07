Horóscopo de hoy para Géminis del 15 julio de 2024

Los astros sugieren que es un momento propicio para resolver pacíficamente los conflictos laborales que has venido arrastrando. Sin embargo, evita ser excesivamente condescendiente si te sientes incómodo, y no te excedas en la comprensión para que las conversaciones no resulten en vano.

Horóscopo de amor para Géminis Hay muchas fuentes de inspiración en tu vida romántica. Tal vez tu pareja sugiera maneras de hacer tu vida amorosa más excitante y exhilarante. Si eres soltero un amigo sugiere un plan que amplia tus horizontes, úsalo como una excusa para para salir fuera y buscar compañía estimulante tan seguido como puedas. Horóscopo de dinero para Géminis Nada puede detenerte ahora y tu trabajo parece tener éxito. Esto también es cierto para cuestiones de dinero. No hay nada de qué preocuparse ya que estas en una buena racha. Si tienes dinero de sobra, ahora es un buen momento de invertir. Después podrás ver al futuro positivamente, seguro de que tu inversión será fructífera. Horóscopo de sexo paraGéminis Tú quieres estar al mando, así que deja esto absolutamente claro a tu pareja. ¿Entonces como puedes estimular tu vida sexual? Jugar un papel le funciona a algunas personas. El maestro dando a sus estudiantes mujeres una lección, o el plomero siendo seducido por una ama de casa desesperada. ¡Deja que tu fantasía sea salvaje!