Nuestras vidas están en juego: DACA enfrenta peligro por fallo judicial y el Proyecto 2025 de Trump

El 10 de octubre de 2024, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito escuchó los argumentos orales en relación con el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Desde su creación bajo el ex-presidente Obama, el programa DACA ha generado beneficios económicos significativos y amplio apoyo entre los estadounidenses. A pesar de esto, los conservadores buscan desmantelarlo, argumentando que es inconstitucional y oneroso para las finanzas del gobierno. Ahora, el tribunal está en camino de tomar una decisión y lo que está en juego no podría ser mayor para innumerables vidas, incluida la mía.

Este Tribunal del Quinto Circuito es conocido como uno de los más conservadores del país. Su decisión podría poner en peligro a más de 500,000 beneficiarios, amenazando las vidas que hemos construido en esta nación, nuestras carreras y educación y, lo más importante, nuestra seguridad. La deshumanización y la difamación de los inmigrantes, especialmente bajo la retórica y las políticas del ex-presidente Donald Trump, nos ha despojado de nuestra dignidad, ha devastado nuestras comunidades y ha profundizado la división en nuestro país, haciendo que sea cada vez más difícil para nosotros garantizar nuestros derechos.

A través de los años, DACA le otorgó autorizaciones de empleo a más de 830,000 inmigrantes elegibles que llegaron cuando eran niños, lo que nos permite vivir sin la amenaza de la deportación. Sin embargo, esta cifra ha disminuido drásticamente debido a las restricciones legales impuestas por jueces de extrema derecha, como el juez Andrew Hanen. Su ataque a DACA es parte de un esfuerzo más amplio para desmantelar el programa, y ​​no será el último intento.

En 2017, todo cambió para mí cuando el presidente Trump rescindió el programa DACA, lo que puso fin a las nuevas solicitudes y amenazó las protecciones de quienes ya estaban inscritos. Al ver que mis comunidades estaban siendo atacadas y carecían de representación política, decidí salir de las sombras como indocumentada. Mi hermana y yo éramos las únicas estudiantes abiertamente indocumentadas en nuestra escuela secundaria. Con la protección de Dios, comencé a organizarme y a crear conciencia sobre los ataques legislativos contra los inmigrantes.

Este año cumplo veinte años en Estados Unidos desde que emigré en 2004, sin ningún camino para obtener la ciudadanía. Nuestro sistema de inmigración ha sido destrozado por un racismo sistémico impulsado por una narrativa falsa que criminaliza nuestra existencia. Han pasado veinte años desde la última vez que pisé en mi tierra natal de Oaxaca, México, y muchos de mis familiares mayores han fallecido sin la oportunidad de reencontrarnos. Mi dolor refleja la lucha colectiva de millones de personas confinadas en un sistema que ofrece poca o ninguna esperanza. Por eso no solo debemos defender el programa DACA, sino también garantizar su protección y expansión, incluida una vía integral para obtener la ciudadanía.

Los estadounidenses no deben pasar por alto la humanidad de los inmigrantes. Somos servidores públicos, dueños de negocios, trabajadores agrícolas, abogados, trabajadores domésticos, líderes sindicales y maestros: personas que hacen que este país prospere. DACA ha sido mi salvavidas, ofreciendo oportunidades y acercándonos a la libertad. Transformó mi vida. Ahora soy graduada de la Universidad de Georgetown y trabajo en política en Washington, D.C., donde defiendo al pueblo estadounidense. También soy la fundadora de College Access for Non-Citizens, una comunidad que empodera a los estudiantes de color. Donald Trump dice que hemos envenenado la sangre de este país, pero así como la sangre es esencial para la vida, los inmigrantes somos vitales para la vida de nuestra nación. Construimos la infraestructura, cosechamos los alimentos, educamos a los niños y cambiamos el mundo. No somos veneno; somos comunidad, cultura y familia.

DACA no solo enfrenta un escrutinio legal, sino también la amenaza de Donald Trump, quien está utilizando el odio hacia los inmigrantes para hacer campaña. Y debemos tomarlo a su palabra. El manual conservador conocido como el Proyecto 2025, escrito por un grupo de personas leales a Trump, amenaza con realizar redadas masivas de deportación, militarizar aún más la frontera, implementar prohibiciones de viaje, alterar las leyes de inmigración legal, intensificar las políticas de separación familiar y promete poner fin a DACA. Las ramificaciones de estas acciones serían nefastas y mortales: gente perdería sus trabajos, hogares, familias y vidas.

Ahora que este caso podría llegar a la Corte Suprema, nunca ha habido tanto en juego, ya que una posible reelección de Trump complica aún más nuestra lucha. Debemos permanecer alertas y preparados. El odio que los inmigrantes han enfrentado durante este ciclo electoral demuestra las vulnerabilidades que enfrentamos. Sin embargo, nuestras historias son armas poderosas contra la xenofobia que busca disminuir nuestra humanidad. Debemos comprometernos a combatir la difamación de los migrantes, alzar la voz para proteger DACA y abogar por un camino inclusivo a la ciudadanía para todos.

(*) Sheila Cruz-Morales es defensora de los derechos de los inmigrantes, Stories Associate at the Center for American Progress en Washington D.C. y fundadora de College Access for Non-Citizens.

Los textos publicados en esta sección son responsabilidad única de los autores, por lo que La Opinión no asume responsabilidad sobre los mismos.