Angelica Vale y Maria Elena Durazo: Sí a la 33 y No a la 34

A pocos días de las elecciones presidenciales y nacionales, celebridades y funcionarios electos se dan a la tarea de recordar a los votantes lo importante del sufragio. De igual forma recuerdan a los votantes que las elecciones también incluyen medidas muy importantes que afectarán a todas las personas a nivel local y estatal en California.

En esta ocasión la actriz y presentadora Angelica Vale y la senadora estatal de California Maria Elena Durazo se enfocaron en mostrar su apoyo completo para decir Sí a la Proposición 33 y No a la 34.

La Proposición 33 permitiría que las ciudades y condados puedan expandir el control de alquileres localmente y ayudaría a poner fin a los propietarios corporativos depredadores que cobran alquileres injustos e inasequibles.

La Proposición 34 intenta despojar a AIDS Healthcare Foundation (AHF) de su estatus de organización sin fines de lucro en represalia a que esta organización apoya el control de alquileres en California.

La senadora Durazo dijo que actualmente estamos viviendo la peor crisis de vivienda en la historia de California. Muchas personas pierden sus hogares debido a que no pueden pagar las rentas. También es común ver a dos o tres familias viviendo en un apartamento para poder ajustar el alquiler. Y en el peor de los casos se mudan a áreas más lejanas y donde las rentas son un poco más baratas.

“La crisis es muy pesada”, dijo Durazo. “Especialmente para personas de las comunidades de minorías, las comunidades que reciben sueldos bajos. El porcentaje que muchos están pagando [en renta] es hasta la mitad de sus ingresos”.

Durazo dijo que esta situación económica previene que las personas puedan comprar su casa porque no les alcanza ni para ahorrar para el “enganche”.

“Lo que propone la 33 es poder poner en manos de las ciudades, los condados y las áreas locales que decidan cómo y cuánto controlar las rentas y no dejarlo como está ahora en manos del Estado”, dijo Durazo.

Angelica Vale recalcó que si los votantes no hacen valer su voz, alguien más tomará las decisiones por ellos. Abogar por vivienda asequible ayudará de gran manera para que muchas familias no tengan que escoger entre comprar comida y zapatos para los niños o pagar la renta. “Todo esto se acaba si ponemos Sí a la 33, y no a la 34, que está hecha por millonarios que no quieren que la 33 se logre porque a ellos no les conviene bajar sus rentas”, explicó Vale. “Pero si gana la 33, a los de la 34 que son los millonarios no les va a quedar más que ganar menos dinero, porque es un crimen lo que están haciendo con la gente”.

La Vale – como todos conocen a la actriz – dijo que la publicidad que están realizando los millonarios “es bastante tramposa” ya que están utilizando el color azul del partido demócrata para que diga NO a la 33. Hay muchas personas que se confían con los volantes que llegan y como es el color de su partido, no lo cuestionan, inmediatamente votan por lo que esté recomienda.

“Han usado hasta al gobernador, no puede ser que hagan esas trampas y confundan al público”, dijo la Vale. “No se confundan y no se dejen confundir, la propuesta 33 es Sí, para que nos bajen la renta porque no ganamos lo suficiente para pagarlas, y estos ricachones no se merecen que sigan extorsionando. La 34 son los ricachones y a esos hay que decirles que no”.