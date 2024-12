Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 12 al 18 de diciembre

Jasiel Núñez en The Novo

Jasiel Núñez, intérprete de corridos nacido en Guadalajara, México, ofrecerá un concierto en The Novo (800 W. Olympic Blvd., a335, Los Angeles). El cantante escribió “Rosa Pastel” y “Lagunas”, dos de los más exitosos cortes de “Génesis”, el disco de 2023 de Peso Pluma. Domingo 8 pm. Boletos desde $35. Informes axs.com.

Foto: AP

Navidad en el Walt Disney Concert Hall

Holiday Sing-Along, parte de la serie de conciertos navideños Deck The Hall en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles), invita a todos los asistentes a cantar juntos. Habrá un combo de jazz, un coro y tocará un órgano de pipas en esta tradición anual apta para toda la familia. Sábado 11:30 am y 2:30 pm. Boletos desde $50. Informes laphil.com.

Foto: Cortesía LA Phil

Fiesta Navidad en el Segerstrom

La Fiesta Navidad en el Renée and Henry Segerstrom Concert Hall (600 Town Center Dr., Costa Mesa) es una celebración en la que el renombrado Mariachi Los Camperos interpreta una serie de canciones navideñas. La fiesta se completa con bailes folclóricos y representaciones de tradiciones navideñas mexicanas. Para todas las edades. Sábado 8 pm. Boletos desde $76. Informes scfta.org.

Foto: Cortesía

Arte de España en el Norton Simon

El Norton Simon Museum (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) abrirá la exhibición Mariana: Velázquez’s Portrait of a Queen from the Museo Nacional del Prado, que se centra en el retrato casi tamaño real de la reina Mariana de Austria, realizado en el siglo XVII por el pintor español Diego Velázquez (1599-1660). Nunca se había mostrado esta pieza en la costa oeste. De mañana viernes al 24 de marzo. Boletos desde $15; gratis menores de 18 años. Informes nortonsimon.org.

Foto: Museo Nacional del Prado, Madrid, Photographic Archive Museo Nacional del Prado

Navidad en el San Diego Zoo

Jungle Bells regresa al San Diego Zoo (2920 Zoo Dr., San Diego), con entretenimiento para toda la familia. Este año lo nuevo es el Holiday Light Treks, senderos con música, luces y efectos especiales. Con música en vivo, la presencia de Santa, talleres, lectura de cuentos, acróbatas y más. Del sábado al 5 de enero. Boletos desde $60. Informes zoo.sandiegozoo.org.

Foto: Cortesía

Exhibición en la Catedral de Nuestra Señora de los Angeles

La exhibición Manifestaciones de fe, en honor a Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego ya está instalada la Catedral de Nuestra Señora de los Angeles (555 W. Temple St., Los Angeles) e incluye nueve piezas de arte realizadas por Lalo García, Laura Vásquez, J. Michael Walker y Rick Ortega. Termina el 5 de enero. Entrada gratuita. Informes lacatholics.org.

Foto: Cortesía

Taller en el Academy Museum

El equipo de Education and Public Engagement del Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) realizará el taller Making a Movie Poster with Kenny Gravillis (Hacer un cartel de película con Kenny Gravillis). El galardonado diseñador gráfico y director creativo compartirá una mirada interna sobre cómo hacer el cartel de la película moderna. Sábado 3 pm. Gratis con el pago de entrada al museo; boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Fiestas en Santa Monica Place

Para la temporada decembrina, el Santa Monica Place (395 Santa Monica Pl., Santa Monica) realiza una serie de actividades para toda la familia, como la oportunidad de tomarse fotos con Santa, iluminación del menorah, música en vivo, música de DJs, cantantes a cappella, tiendas pop-up y las bailarinas Beach Belles. Entrada gratuita. Termina el 24 de diciembre; las fechas y horarios para cada actividad varían. Informes santamonicaplace.com.

Foto: Cortesía

Exhibición en Self Help Graphics and Art

Self Help Graphics and Art realiza en la galería Art Share L.A. (801 E. 4th Pl., Los Angeles) Floating on Cotton: Freedom Maps, Trade Routes, and City Codes, una exposición de Rashonda Bartney (Zoe Blaq) arraigada en la historia ancestral de la artista. Explora la interconexión de la cultura, la identidad y el entorno natural. Termina el 8 de febrero. Entrada gratuita. Informes selfhelpgraphics.com.

Foto: Cortesía

Concierto en el teatro Downey

La serie de conciertos Aloha Everywhere presenta a Kalani Pe’a, con su Hawaiian Christmas Tour 2024 en el teatro Downey (8435 Firestone Blvd., Downey). El cantante y ganador tres veces del Grammy presentará música hawaiana navideña. Tendrá como invitados a Kumu Hula Chase Keoki Wang y Hālau Nā Mamo O Pana’ewa. Sábado 7 pm. Boletos desde $40. Informes downeytheatre.org.