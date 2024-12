Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 19 al 25 de diciembre

Maldita Vecindad en el Roxy

Maldita Vecindad, una de las bandas más influyentes del rock en español, ofrecerá un show en el teatro Roxy (9009 Sunset Blvd., West Hollywood). El combo está a unos meses de cumplir 40 años de carrera. Mañana viernes 9 pm. Boletos desde $50. Informes axs.com.

Foto: Cortesía

Wild Holidays en el San Diego Zoo Safari Park

Los Wild Holidays en San Diego Zoo Safari Park (15500 San Pasqual Valley Rd., Escondido) incluyen visitas con Santa, caminos iluminados con luces de colores, música en vivo, un menú especial para la temporada, lectura de un cuento de navidad y más. En días selectos hasta el 5 de enero. Boletos desde $60. Informes sdzsafaripark.org.

Foto: Cortesía

Navidad en la Santa’s Village

Las familias todavía tienen tiempo para celebrar las fiestas navideñas en el Sky Park at Santa’s Village (28950 Highway 18, Skyforest), donde el programa navideño incluye paseos en tren, shows de teatro y de títeres, decoración de galletas, una villa de luces, visitas a Santa y pista de hielo para patinar, entre otras actividades. Termina el 5 de enero. Boletos desde $39. Informes skyparksantasvillage.com.

Foto: Sky Park at Santa’s Village

Unidos Market en 2nd and PCH

El centro comercial 2nd and PCH (6400 Pacific Coast Hwy., Long Beach) ofrece entretenimiento en vivo, nieve artificial y este fin de semana el Unidos Market Nochebuena Edition, donde se celebrarán las fiestas de diciembre con tradiciones latinas. Habrá artesanías, música en vivo y más. Domingo 2 a 8 pm. Entrada gratuita. Informes 2ndandpch.com.

Foto: 2nd and PCH

Forever Flamenco en el Fountain Theatre

La serie Forever Flamenco, que tiene lugar en el Fountain Theatre (5060 Fountain Ave., Los Angeles), presenta al guitarrista Antonio Triana con Noche en Triana: Holiday Edition, un espectáculo de flamenco con las bailaoras Vanessa Acosta, Wendy Castellanos y Cristina Hall. Domingo 8 pm. Boletos desde $25. Informes fountaintheatre.com.

Foto: Forever Flamenco

Hanukkah en Santa Monica

La celebración de Hanukkah en el Third Street Promenade (en la cuadra con el número 1200) se celebrará el Festival of Lights (festival del luces), con la iluminación del menorah y música presentada por un grupo diferente cada día. Miércoles 25 de diciembre durante la puesta del sol. Gratis. Informes santamonica.com.

Home Alone en el Disney Hall

La proyección de la cinta Home Alone ya es todo un clásico en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles) en esta temporada de fiestas. La banda sonora que John Williams escribió para esta película se interpretará al mismo tiempo que la presentación del filme; David Newman conduce a la Los Angeles Philharmonic. Sábado y domingo 2 y 8 pm. Boletos desde $139. Informes laphil.org.

Foto: LA Phil

Show de marionetas en el Sierra Madre Playhouse

La compañía de marionetas Bob Baker presenta en el Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre) el ballet The Nutcracker. Actúan decenas de títeres al ritmo de la música y hay varias sorpresas durante el show. Para toda la familia. En días selectos hasta el 5 de enero. Boletos $25. Informes sierramadreplayhouse.org.

Foto: Bob Baker’s Company

El Cascanueces en el Segerstrom Hall

The Nutcracker, el cuento de una niña que recibe un cascanueces como regalo de navidad, regresa al Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa) con el American Ballet Theatre. Con música en vivo de la Pacific Symphony. Termina el domingo. Boletos desde $33. Informes scfta.org.

Foto: Marty Sohl

Navidad en el Queen Mary

The 12 Days of Christmas en el Queen Mary (1126 Queens Hwy., Long Beach) celebra los doce días antes de navidad con un tema distinto diario. Hoy jueves, la parte del frente del barco se convertirá en una área de nieve, e incluye un paseo en tren. Los siguientes días incluyen actividades como visitas a Santa, actividades manuales, juego de bingo, decoración de galletas, canto de villancicos y más. Termina el domingo. Boletos desde $25. Informes queenmary.com.