Ana María Canseco habla sobre el supuesto acoso de Ronald Day, exejecutivo de Telemundo

Las recientes denuncias en el mundo del entretenimiento han puesto en el centro de la controversia a Ronald Day, quien hasta hace poco ocupaba el cargo de presidente de Entretenimiento y Chief Content Officer de Telemundo.

Entre los testimonios que han salido a la luz, destaca el de la periodista Ana María Canseco, quien habló en exclusiva con People en Español sobre su experiencia con el exejecutivo.

Canseco, recordada por su paso por el programa “Despierta América”, abordó el tema con madurez y reflexión. “Al final, todo lo que pasa es un aprendizaje”, aseguró la comunicadora, dejando en claro que ha superado esa etapa de su vida. Aunque evitó ahondar en detalles sobre su salida de Univision, sus palabras dejan entrever que se trata de un episodio que prefiere mantener en el pasado. “Dejé ese tema atrás”, enfatizó. “Todo lo que pasa te hace más fuerte”.

Las acusaciones contra Day no se limitan al caso de Canseco. En días recientes, el periodista Javier Ceriani reveló información que vincula al exejecutivo con decisiones laborales que afectaron a varias figuras del medio.

Según Ceriani, quien habló del tema en un video titulado, “Rompen el silencio los vetados de Ronald Day”, la salida de Canseco de Despierta América habría sido resultado de su físico, algo que generó indignación en la opinión pública. “Botaron a Ana María porque era gorda”, afirmó el comunicador, agregando que Neida Sandoval también fue desvinculada en circunstancias similares.

La renuncia de Ronald Day se hizo oficial a través de un comunicado emitido por Luis Fernández, presidente ejecutivo de Telemundo. “Es con sentimientos encontrados que anuncio la renuncia de nuestro Presidente de Entretenimiento y Chief Content Officer, Ronald Day, quien ha decidido dejar la empresa para buscar nuevas oportunidades”, rezaba el documento. El ejecutivo abandonó su cargo el jueves pasado.

Por su parte, Day utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la audiencia y sus colegas, asegurando que su salida obedece a la búsqueda de nuevos proyectos personales. En su mensaje, destacó los logros alcanzados durante su gestión y expresó su intención de enfocarse en la escritura y en la formación de nuevos profesionales del medio.

“Hace siete años tomé una de las decisiones más importantes de mi vida: asumir la presidencia de programación en Telemundo. La innovación en reality shows, series y televisión en vivo nos llevó a convertirnos en la cadena hispana número uno en EE.UU. a través de todas las plataformas.

Hoy, en la cima de este gran éxito, tomo otra decisión igualmente significativa. Renuncio a mi posición como Presidente de Entretenimiento y Chief Content Officer para seguir un sueño que he estado forjando durante meses.

Gracias a un equipo brillante de creativos y líderes que me llevo en el corazón, y a una audiencia hispana que ha sido clave en mi carrera como inmigrante en EE.UU.

La vida, al igual que la televisión, debe ser una gran producción. Hoy comienzo a escribir un nuevo capítulo con un libro en el que he trabajado durante meses, diseñado para guiar a otros en el camino que yo mismo he recorrido.

Después, una gira de conferencias en universidades de EE.UU., Latinoamérica y España, así como en empresas de todo el mundo, me acercará a mi propósito: inspirar y formar a una nueva generación de ejecutivos y empresarios dispuestos a transformar la historia, tal como puedo decir con orgullo que lo hice al cerrar este ciclo.

Hasta Pronto !!!!”

Mientras el caso sigue generando reacciones, Canseco deja en claro que ha elegido mirar hacia adelante.

Su postura refleja la determinación de una mujer que, tras enfrentar obstáculos, ha sabido encontrar fortaleza en la adversidad.

