Horóscopo de hoy para Virgo del 21 febrero de 2025

Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Nunca malgastes tu tiempo comprando cosas por frustración, a menos que sean cosas triviales que te reconforten que puedas pagar, disfrutar y tirar. Asegurate de no hacer compras mayores o compromisos financieros a menos que sean absolutamente necesarios. Si lo tienes que hacer trata de manejarlo de una forma clara y que no haya forma de que se revierta negativamente.

Horóscopo de sexo paraVirgo

No estas haciendo mucho esfuerzo en materia de amor. ¡Pero la verdad es que no lo necesitas! Tu pareja puede hacer algo del trabajo preliminar. Mientras tanto tú te relajas. Cualquier otra cosa sería demasiado, no estas exactamente en control total. Tus propios gritos de deleite no molestarán a tu pareja, todo es como debería de ser.