Tribunal ordena a propietario pagar $80,000 por llamar al ICE y delatar a inquilino

Un juez en Illinois otorgó más de $80,000 dólares en un caso presentado por una pareja de Chicago que demandó a sus propietarios en virtud de la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes (ITPA) del estado.

Según el Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoestadounidense (MALDEF), José E. Zavala-Padilla pasó aproximadamente un mes detenido después de que los propietarios de su vivienda lo denunciaron ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en represalia por un desacuerdo sobre las reparaciones de su apartamento.

Durante el tiempo que Zavala-Padilla fue detenido por ICE, los propietarios tiraron sus pertenencias, por lo que la organización latina de derechos civiles demandó a la pareja del condado de Cook que denunció al inquilino ante los funcionarios de inmigración antes de atender la reparación en un apartamento en el suburbio de Cicero, en Illinois.

El caso, presentado por MALDEF, es el primero en llegar a una sentencia en virtud de la ley de 2019, que prohíbe a los propietarios utilizar el estado migratorio de una persona para discriminar o acosar a un inquilino.

MALDEF presentó la demanda en 2022 en nombre de una familia de inquilinos cuyo propietario amenazó con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante una disputa por el alquiler, basándose únicamente en el estatus migratorio percibido de los padres. La demanda fue la segunda presentada por MALDEF en virtud de la ITPA, que prohíbe a los propietarios discriminar o acosar a un inquilino en función de su estatus migratorio real o percibido.

“El abuso de inquilinos inmigrantes a través de amenazas de denuncias a ICE es un problema generalizado que debe terminar”, dijo Thomas A. Sáenz, presidente y consejero general de MALDEF.

“Afortunadamente, la ley de Illinois ahora prohíbe claramente este tipo de abuso; todos los propietarios deben comprender los costos y las consecuencias de hacer tales amenazas de explotación”, dijo.

Por ello, la jueza del Tribunal de Circuito Catherine A. Schneider ordenó al propietario Marco Antonio Contreras pagar más de $80,000 en daños y perjuicios, así como honorarios y costos de abogados por violar la ITPA. La juez también otorgó una suma menor en compensación por negar a los inquilinos el acceso a sus pertenencias.

“Todos tienen derechos bajo el estado de derecho independientemente de su estatus migratorio real o percibido. En Illinois, los propietarios tienen prohibido ejercer la amenaza de la aplicación de las leyes de inmigración como arma contra sus inquilinos”, dijo Susana Sandoval Vargas, asesora regional del Medio Oeste de MALDEF.

“Esta decisión demuestra que quienes eligen ignorar estas protecciones enfrentarán graves consecuencias. Esta es una victoria importante para todos los inquilinos de Illinois, quienes, como nuestros clientes, solo quieren un lugar seguro al que llamar hogar”, sentenció.

Según la demanda, la familia de inquilinos alquiló un apartamento en el sótano de Marco Antonio Contreras y su esposa a partir de 2017. El 30 de junio de 2020, los propietarios fueron al apartamento de la familia y exigieron el pago del alquiler de julio. Durante la discusión, Contreras amenazó con denunciar a la pareja ante los funcionarios federales de inmigración, en violación de la ley.

“Decidimos no quedarnos callados porque nuestros propietarios nos amenazaron con llamar a inmigración, y no creemos que nadie tenga derecho a amenazarnos”, dijo la pareja de inquilinos en un comunicado. “Nadie debe sentirse o actuar superior a los demás. Todos somos iguales y merecemos respeto. El hecho de que alguien sea su propietario no significa que pueda hacer lo que quiera con usted”.

Illinois fue el segundo estado de los EE. UU. en promulgar una legislación que protege los derechos de los inquilinos inmigrantes. MALDEF jugó un papel decisivo en la aprobación de la ley de inquilinos de Illinois en 2019. California aprobó una ley de inquilinos inmigrantes en 2017. En 2021, entró en vigor la Ley de Protección de Inquilinos de Colorado.

Sigue leyendo:

· El plan privado para ayudar a Trump a deportar a 12 millones de indocumentados

· Juez bloquea orden de Trump para suspender aceptación de refugiados

· Expertos en alerta por inmigrantes con Green Card ante complicaciones al intentar reingresar a Estados Unidos