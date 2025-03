Horóscopo de hoy para Tauro del 14 marzo de 2025

Tras un tiempo de recortes y desilusiones amorosas, has endurecido un poco tu corazón. Pero, no culpes a los demás por no encajar en tus expectativas. Por tu bienestar, no te sientas censurado por quienes te rodean; la timidez no es aliada de la felicidad.

Horóscopo de amor para Tauro Tu pareja quiere pasar más tiempo contigo, tu relación mejora y la encuentras inmensamente gratificante. Si eres soltero, espera divertirte, puedes quedar completamente cautivado por una nueva y emocionante pareja, especialmente si te involucras profundamente, descubres como la experiencia te enriquece. Horóscopo de dinero para Tauro Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio. Horóscopo de sexo paraTauro Tu vida personal está llena de emoción y sensualidad. No te sorprendas si tu pareja te detiene cuando vas hacia la puerta y te haga el amor en ese sitio. Tú también deberías pensar en una respuesta ingeniosa. Usa algo sexy, usa un poco de esa colonia embriagadora o tomen un baño de burbujas juntos. ¡Deja que las cosas se desarrollen a partir de allí!