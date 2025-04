Horóscopo de hoy para Leo del 6 abril de 2025

No podrás evitar enfrentarte con tu mundo interno. Habrá emociones que surjan con fuerza, quizás algunas que habías evitado. No temas al proceso: confrontar lo que sientes te permitirá soltar lo que ya no necesitas y seguir adelante con más seguridad.

Horóscopo de amor para Leo Tu pareja reacciona positivamente a tu apertura y comparte su entusiasmo por las escapadas románticas. Obstáculos no resueltos que aún existen en la relación, se calman y se pueden resolver pacientemente. Si tienes encuentro entre solteros eres amistoso, problemas previos son resueltos, eres capaz de apreciar las alinazas pasadas mucho mejor. Horóscopo de dinero para Leo Tus finanzas están bajo una estrella de la suerte. Se te abren un gran número de buenas ofertas, así como de oportunidades financieras, si las buscas es fácil de perder la vista del conjunto, pero la claridad de tu mente y tu auto confianza te ayudarán. Puedes decidir que opción escoger. Las oportunidades de éxito difícilmente pueden ser mejores. Horóscopo de sexo paraLeo Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.