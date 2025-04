Apple marca nuevos dispositivos como obsoletos y vintage: ¿El tuyo está en la lista?

Apple acaba de actualizar su lista oficial de productos vintage y obsoletos, y eso no son buenas noticias para quienes todavía usan equipos como el iPhone 6s o el Mac mini de 2018. Aunque estos dispositivos marcaron una época, la compañía de Cupertino ya no les dará el mismo soporte que antes. ¿Qué implica esto en la práctica? Básicamente, menos reparaciones oficiales y el adiós a nuevas actualizaciones.

Primero, vale la pena aclarar qué significa cada categoría. Apple considera “vintage” a los productos que dejó de vender hace más de cinco años pero menos de siete. Todavía pueden recibir reparaciones, pero sólo si hay piezas disponibles, lo que no siempre está garantizado. En cambio, los dispositivos “obsoletos” ya pasaron los siete años desde que se dejaron de vender y Apple no los toca ni con un destornillador: no hay soporte técnico ni piezas en las Apple Store ni en los centros autorizados.

Equipos que entran a la lista negra de Apple

En esta última actualización, el iPhone 6s se convierte oficialmente en vintage. Este modelo, lanzado en 2015, fue muy querido por muchos usuarios gracias a su rendimiento sólido, su cámara mejorada y su función 3D Touch, que en su momento parecía revolucionaria. Además, fue el último iPhone con el clásico puerto para auriculares de 3.5 mm. Una joya que marcó el final de una era.

Junto al 6s, otro que entra en la categoría de vintage es el Mac mini de 2018, el último modelo que usaba procesadores Intel antes de que Apple empezara su transición a los chips propios Apple Silicon. Si tienes este Mac y necesitas repararlo, lo mejor será actuar rápido, porque dentro de poco conseguir piezas podría ser un dolor de cabeza.

Pero eso no es todo. También hay productos que pasan directamente a ser considerados obsoletos. Y cuando Apple dice “obsoleto”, lo que realmente quiere decir es: “estás por tu cuenta”. Nada de reparaciones, nada de piezas, nada de soporte técnico. Es el equivalente a un “buena suerte con eso”.

¿Qué deberían hacer los usuarios que aún usan estos dispositivos?

Si todavía usas alguno de estos equipos, hay algunas cosas que deberías tener en cuenta. En el caso del iPhone 6s, seguirás pudiendo usarlo, claro, pero ya no recibirá nuevas versiones de iOS. Esto significa que poco a poco dejará de ser compatible con apps modernas, actualizaciones de seguridad o nuevas funciones. En otras palabras, será más vulnerable y menos útil con el tiempo.

Además, si se te rompe la pantalla, falla la batería o surge cualquier otro problema, tendrás que recurrir a servicios técnicos no oficiales. Esto no sólo puede ser más caro, sino que también existe el riesgo de que no usen piezas originales.

Con el Mac mini de 2018 pasa algo similar. Aunque todavía puede funcionar bien para muchas tareas, la falta de soporte oficial puede complicar las cosas a largo plazo. Si eres de los que necesita su equipo para trabajar, quizás sea el momento de ir pensando en una actualización, sobre todo ahora que los modelos con chip M2 y M3 ofrecen un rendimiento mucho más alto.

Tener un dispositivo vintage u obsoleto no significa que haya que tirarlo a la basura, pero sí que hay que estar más atentos a su mantenimiento y limitaciones. Usarlos está bien, pero depender de ellos como herramienta principal puede volverse un problema.

Si estás en esa situación, lo mejor es ir evaluando tus opciones. Quizá es un buen momento para aprovechar promociones, renovar equipo o al menos hacer un buen respaldo de tus datos, por si acaso. Porque cuando Apple dice que algo es obsoleto, lo dice en serio.

