Horóscopo de hoy para Libra del 29 abril de 2025

Si te sientes más reticente en tu vida personal, no trates de convencer a los demás de tus creencias o discutas cosas que probablemente resulten en diferencia de opiniones. Tus habilidades sociales no son apreciadas y otro pueden malentender lo que dices y formarse una impresión equivocada de ti como persona.

Horóscopo de dinero para Libra

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.