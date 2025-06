Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 26 de junio de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy jueves 26 de junio para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Este lunes te despiertas con la sensación de que todo está por arrancar… y no te equivocas. Tu carisma natural te abre puertas, pero recuerda que liderar también implica saber cuándo dejar hablar a los demás. Baja una marcha en tus relaciones: no todo se resuelve con velocidad.

Tauro

Hoy el universo te ofrece una tregua: menos exigencia y más autocuidado. Es el día perfecto para reconectar contigo a través de pequeños gestos: una comida rica, una caminata lenta o una charla honesta. Organiza tu entorno y tu energía fluirá mucho mejor.

Géminis

Las ideas vuelan y tú vuelas con ellas. Este lunes eres mente brillante en su máximo esplendor: ideal para reuniones, trámites o decisiones rápidas. Eso sí, no te disperses en veinte cosas a la vez. Céntrate, elige y actúa.

Cáncer

Tu corazón está más abierto de lo habitual y eso puede ser un regalo… o un desafío. Hoy, tu mejor poder es tu sensibilidad: úsala para elegir con quién conectar de verdad. Un gesto pequeño puede tener un gran impacto emocional.

Leo

Brillas sin pedir permiso, y eso hoy puede llevarte lejos si sabes combinar seguridad con empatía. Comparte tus ideas, lidera con pasión, pero escucha con humildad. La autenticidad será tu mejor carta.

Virgo

Arrancas con ganas de poner todo en su lugar, y eso está perfecto. Pero no te obsesiones: no todo tiene que ser perfecto hoy. El orden que más necesitas es emocional, no estético. Date permiso para estar bien, incluso sin tener todo bajo control.

Libra

Tu equilibrio interno será clave para lo que se mueva hoy. Hay temas pendientes que pueden resolverse si usas tus palabras con gracia. Si una relación necesita claridad, este es el día para abrir esa puerta. No te guardes lo que te pesa.

Escorpio

Estás más perceptivo que nunca: lo intuyes todo, incluso lo que otros no dicen. Usa esa ventaja con sabiduría. Este lunes puedes resolver un problema financiero o emocional si te mantienes en tu centro. Evita los extremos, incluso los internos.

Sagitario

Sientes el fuego de la acción, pero no olvides que también es lunes. Hay tareas que resolver antes de lanzarte a la próxima aventura. Sé productivo, pero no rígido. Escucha ideas ajenas: podrías encontrar inspiración en los lugares menos esperados.

Capricornio

El día empieza con foco y determinación. Si sabes lo que quieres, da ese paso sin vueltas. Pero también recuerda que a veces ceder el control es lo más estratégico. El amor podría sorprenderte si sueltas un poco el escudo.

Acuario

Tu creatividad está desatada. Hoy no sigas el manual: hazlo a tu manera. La rutina se quiebra para darte aire nuevo. No temas expresar lo que sientes ni proponer cambios donde todo parece estancado. La innovación empieza contigo.

Piscis

La marea emocional baja y deja a la vista lo que ya no tiene sentido conservar. Hoy es un buen día para limpiar, cerrar etapas o simplemente respirar profundo. Tu energía intuitiva estará al máximo: úsala para elegir lo que te hace bien.