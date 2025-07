Pequeños negocios y vendedores ambulantes de MacArthur Park solos y arruinados

En un movimiento inusual, los pequeños negocios y vendedores ambulantes del Parque MacArthur de Los Ángeles se unieron para urgir a las autoridades municipales a darle apoyo, ya que aseguran que el numero excesivo de personas desamparadas que rodean la zona y las redadas migratorias, los están llevando a la quiebra.

“Esto viene desde enero, desde que pusieron la cerca sobre las calles para impedir que los vendedores ambulantes se pusieron en la banqueta, pero lo más grave es que alrededor tenemos demasiados ‘homeless’ y mucha gente adicta a las drogas. ¿Quién va a querer venir a comprarnos? ¿Quién va a querer entrar a nuestras tiendas?, dijo Carmen Ferro, quien lleva 20 años con su negocio de zapatos en un mercado al interior de las calles Alvarado y 6 frente al Parque MacArthur.

“La Ciudad nunca manda limpiar, ni levanta a los homeless. No hacen nada. Estas personas se drogan delante de la gente a pleno luz del día. Los niños no pueden venir aquí”.

Carmen Ferro lamenta las escasa ventas en el mercadillo que está en las calles Alvarado y 6 frente al Parque MacArthur. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

La gota que vino a derramar el vaso fueron las redadas migratorias.

“Los clientes no salen. No quieren gastar. No tienen dinero porque no trabajan por miedo a la Migra. Entonces, qué vendemos. Yo vendo zapatos. La gente lo único que compra ahorita es comida”.

Carmen dice que la alcaldesa nunca los ha visitado ni se ha preocupado por conocer sus necesidades.

“Quisiera que viniera a vernos, que nos tomaran en cuenta. Eso sí, están muy al pendiente de que paguemos los impuestos cada tres meses”.

Era cerca del mediodía, cuando Carmen revela que no había vendido nada.

“Hay veces que me voy a mi casa con cero en la bolsa, al contrario tengo que traer dinero para pagar a los proveedores, pero va a llegar el día en que ya no voy a poder y voy a tener que cerrar. Eso me duele mucho porque llevamos 20 años con la Zapatería Salazar”.

Los pequeños negocios y vendedores ambulantes se quejan de una crisis sin precedentes, que los mantiene al borde del cierre o la bancarrota.

En particular, los pequeños propietarios del swapmeet (tianguis o mercado) de la esquina de las calle 6 y Alvarado, que pagan renta.

El swap meet de las calles 6 y Alvarado se queda sin clientes. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Elsa Guardado, quien lleva más de 30 años con su negocio, se queja de los gobernantes.

“No hacen nada para despejar las calles de los desamparados. Nunca hemos recibido ningún apoyo como pequeños comerciantes, y ahora con las redadas están sepultando nuestros negocios, al grado que estamos pensando en cerrar”.

Elsa revela que lleva dos meses de atraso en el pago de la renta de su negocio por el que paga $2,800 cada mes.

“Nuestros negocios eran muy buenos, pero entre los homeless y las redadas nos están matando. Karen Bass dijo que cuando vino la Migración al Parque MacArthur, los niños se escondían, pero cuáles niños si no vienen porque le tienen miedo a los homeless. Karen Bass y Gavin Newsom prometen mucho, pero no hacen nada”, afirmó desilusionada.

Marlen Aldama expone la problemática que viven los pequeños comerciantes frente al Parque MacArthur. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Otra pequeña propietaria, Marlen Aldama dice que lleva tres meses de no poder pagar la renta de su puesto en el swapmeet, porque nadie entra y compra.

“Esto se debe a que tenemos muchos homeless, mucha droga y a la inmigración que anda por todos lados; y la gente tiene miedo de salir a comprar”.

Esta pequeña propietaria de origen salvadoreño dice que la renta de $2,500 mensuales no se la perdonan.

“A pesar de que no vendemos, venimos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche, pero nos vamos a la casa sin dinero”.

Juan Rodríguez habla la voz por los vendedores ambulantes y pequeños comerciantes del Parque MacArthur. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Los vendedores ambulantes alrededor del Parque MacArthur tampoco la están pasando bien.

Mago tiene un puesto en la calle en el que vende mochilas y zapatos.

“Ha estado muy duro desde que pusieron el fence (la cerca) en enero, pero las redadas de migración han empeorado todo. La gente no viene por temor. Los únicos que no fallan son los homeless”.

Dice que antes vendía hasta $100 al día, hoy si bien le va, apenas ganan $30; y los días en los que avisan de operativos de migración, de plano no venden; los clientes se desaparecen.

“Todo esto nos está conduciendo a una situación en la que no sabemos de qué vamos a vivir mañana. Los dueños de los departamentos de renta nos van a echar. Karen Bass dijo que iba a dar ayuda para pagar renta, pero no hemos visto nada”.

Blanca, una vendedora ambulante denuncia la situación que viven por la falta de ventas. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Blanca, una vendedora callejera de peluches y llaveros desde hace 12 años, coincide en que la baja de las ventas ha sido el resultado del establecimiento de la cerca que puso la alcaldesa Bass en enero, el temor a las redadas y a la misma policía local que está encima de ellos.

“Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y nos den ayuda para pagar la renta y mantener a la familia; viene el inicio de clases y hay que comprar útiles escolares. Yo tengo dos hijos menores”.

Vendedores ambulantes y pequeños negocios del área del MacArthur Park están pidiendo al gobierno local, municipal y estatal las siguientes demandas:

Moratoria en el pago de alquileres

Reducción de los precios de la renta para que sus negocios puedan sobrevivir.

Apoyo económico directo

Audiencias con la alcaldesa Karen Bass ,la concejal Eunisses Hernández, la supervisora Hilda Solís, la senadora María Elena Durazo para que junto con el gobierno estatal establezcan un sistema de apoyos y protección soluciones conjuntas.

Juan Rodríguez, organizador de la Unión Popular de Vendedores que representa a unos 500 vendedores, dijo que la situación es muy grave tanto para pequeños comerciantes como para los vendedores ambulantes.

”Muchos están perdiendo sus negocios y se están yendo a la quiebra. Hay gente que ya no puede pagar el alquiler de su tienda, mucho menos el de su casa”.

La presencia constante de personas sin hogar y con problemas de adicciones afecta al comercio del Parque MacArthur. (Araceli Martínez/La Opinión)

Enfatizó que esto no solo ocurre en el MacArthur Park sino que en el Distrito de la Moda, y en todo Los Ángeles.

“Hacemos un llamado a las autoridades encargadas y a la alcaldía para que resuelvan esta crisis de emergencia que estamos enfrentando”.

Dijo que hace tres meses se reunieron con la alcaldesa Bass para hablar sobre la problemática que inició a partir de que pusieron el alambrado en las aceras, pero no han tenido respuesta hasta este momento.

“Exigimos que quiten el alambrado. Es una perdida para los dueños de los pequeños negocios. Nos dijeron que la alcaldesa es la única que puede autorizar que la remuevan. Ella es la responsable de la economía, y estamos en una situación crítica. Necesita hacer algo. La mayoría de los dueños de negocios y los ambulantes son mamás solteras y mamás emprendedoras. Es hora de ayudarlas”.