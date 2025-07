Ángela Aguilar sufre con la baja venta de boletos de sus conciertos en EE.UU.

La cantante mexicana Ángela Aguilar, quien suele contar con un gran arrastre entre la comunidad hispana en Estados Unidos, no le estaría yendo del todo bien en el plano musical con su más reciente gira, al reportarse que en algunos aforos no ha tenido la respuesta esperada.

De acuerdo a Tanya Charry, reportera de ‘El Gordo y La Flaca’, la hija de Pepe Aguilar no ha tenido problemas para vender boletos en el estado de California, donde los paisanos han respondido de forma masiva a sus presentaciones en la entidad.

“Este fin de semana tiene dos conciertos aquí en la ciudad de Los Ángeles con la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles y están completamente vendidos”, contó Charry sobre Ángela Aguilar.

A pesar de que en el estado fronterizo cuenta con un muy buen arrastre, en otras entidades la respuesta del público ha estado muy por debajo de las expectativas, lo que habría llevado a los organizadores a tomar medidas desesperadas para reducir el impacto por la falta de entradas vendidas.

Uno de los shows con menos entradas vendidas es el de New Jersey, lo que ha llevado a los organizadores a reducir el aforo para evitar que se vean grandes huecos en el lugar donde se presentará.

“Con algunos otros sitios, como el de New Jersey, me contaban algunas personas allegadas a la gira que han tenido que cortar un poco los espacios para que el teatro no se vea vacío, si en caso tal que no se vendieran todos los boletos y reducir el número de boletos que se venda”, detalló Tanya Charry en el mismo espacio.

A continuación detalló que algunos de los lugares donde se presentará Ángela Aguilar no rebasan los 3 mil espectadores, lo que hace una más alarmante la falta de respuesta por parte de sus fans.

“Son espacios muy pequeños. Son espacios que no son más de 3 mil personas o 3 mil boletos los que estaría ofreciendo Ángela Aguilar”, concluyó la reportera.

