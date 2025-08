Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 3 de agosto de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy domingo 3 de agosto para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Este domingo te invita a dejar que todo fluya sin presión. La carta del Sol te recuerda que no necesitas tenerlo todo claro ahora, solo confiar en que lo mejor se acomoda cuando dejas ir lo que te limita.

Prepara el camino para nuevos inicios profesionales y abre tu corazón a lo inesperado.

Días mágicos restantes del mes: 06, 12, 13, 20, 21, 25, 31.

Color de la calma: verde y naranja.

Números para jugar con intuición: 07, 19, 48.

Tauro

Domingo de pausa y reflexión: El Ermitaño te pide silencio interior y enfoque en ti. No necesitas hacerlo todo hoy; basta con reorganizar lo esencial y dar espacio a tu paz.

Piensa en los cambios que quieres para tu vida, sin juzgarte ni apurarte.

Días propicios: 08, 11, 14, 21, 22, 27, 30.

Color para armonizar: rojo y blanco.

Números que vibran contigo: 04, 20, 21.

Géminis

Este domingo te permite bajar el ritmo y mirar con perspectiva lo que viene. La carta del Loco te habla de explorar sin miedo y reencontrarte con tu parte más auténtica.

No cargues con lo que no te toca; regálate hoy una intención tranquila y libre.

Tus días energéticos: 05, 07, 11, 16, 17, 21, 24, 30, 31.

Color para fluir: azul y amarillo.

Números que te guían: 03, 12, 16.

Cáncer

Este domingo tu carta, La Estrella, te invita a reconectar con tu esencia sin forzar nada. Deja de contarlo todo; guarda tus planes para ti y protégelos con cariño.

Disfruta el presente sin cargar lo que no puedes cambiar.

Días favorables: 05, 09, 14, 18, 21, 23, 25, 31.

Color para atraer bienestar: rojo y amarillo.

Números que acompañan: 09, 23, 27.

Leo

En tu mes, este domingo te regala una pausa para observar tu interior. La carta del Diablo te habla de deseos, pero también de decisiones que debes tomar con calma.

Suelta tensiones con tu entorno y permítete disfrutar lo que ya has logrado.

Días con energía a tu favor: 06, 08, 13, 17, 21, 25, 27, 31.

Colores que te nutren: rojo y blanco.

Números que te acompañan: 13, 24, 61.

Virgo

El Mundo en tu carta del tarot te sugiere un domingo de cierre, perdón y nuevos comienzos. Dedica este día a lo simple, a soltar pendientes emocionales y sanar desde lo cotidiano.

No necesitas resolverlo todo hoy, solo cuidar lo que sí está en tus manos.

Tus días de buena energía: 05, 08, 12, 15, 20, 22, 27, 31.

Colores para el equilibrio: verde y blanco.

Números positivos: 10, 27, 28.

Libra

Este domingo El Mago te recuerda que el poder está en ti, incluso en el descanso. No todo se soluciona haciendo: a veces basta con dejar que las cosas decanten por sí solas.

Agradece lo que tienes, respira profundo y confía en que todo se acomoda.

Tus días armónicos: 07, 08, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 31.

Colores que te armonizan: azul y plata.

Números que te iluminan: 01, 05, 33.

Escorpio

La Rueda de la Fortuna te sugiere este domingo encontrar tu centro en medio del movimiento. Observa con serenidad los cambios y aléjate de quienes te drenan.

Tómate el día para recargarte y volver a ti con más fuerza.

Días con buena vibra: 07, 09, 15, 17, 20, 24, 25, 31.

Colores protectores: verde y naranja.

Números que acompañan: 06, 14, 35.

Sagitario

El As de Bastos en tu carta te impulsa a visualizar nuevas rutas, pero hoy tómalo con calma. No es un día para exigirte, sino para reconocer todo lo que ya has superado.

Disfruta tu espacio, tu libertad y conéctate con lo que te apasiona.

Tus días prósperos: 09, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 30, 31.

Color para recargar energía: rojo y naranja.

Números con potencia: 11, 25, 46.

Capricornio

El Emperador te habla de liderazgo, pero este domingo te invita a la paciencia y al autocuidado. Organiza tus ideas sin juzgarte y reconoce que descansar también es avanzar.

Tu fortaleza interior florece cuando dejas de exigirte tanto.

Días que te favorecen: 06, 07, 09, 15, 21, 23, 26, 30, 31.

Colores para recobrar el centro: rojo y verde.

Números de impulso: 15, 30, 31.

Acuario

Este domingo, la carta del Carruaje te sugiere mirar lo pendiente con compasión, no con urgencia. Hoy no se trata de resolver, sino de confiar en que cada paso tiene su ritmo.

Relájate y celebra las decisiones que ya tomaste.

Días positivos: 05, 08, 10, 15, 20, 22, 24, 28, 31.

Colores para suavizar el día: rojo y naranja.

Números para atraer claridad: 08, 29, 38.

Piscis

El As de Oros ilumina este domingo como una semilla de renovación. Estás en un punto de siembra y autocuidado, así que permítete estar tranquilo, sin culpa ni prisa.

Visualiza con calma lo que quieres atraer.

Tus días de expansión: 07, 09, 12, 16, 17, 21, 23, 30.

Colores para conectar: naranja y azul.

Números que te guían: 22, 26, 38.