Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 4 de agosto de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy lunes 4 de agosto para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Este lunes se perfila como una oportunidad para encender motores y dejar atrás todo lo que te restó fuerza en días pasados. Con la carta de El Sol acompañándote, tu mente puede enfocarse con claridad y decisión, guiándote hacia proyectos con visión a largo plazo. Es momento de salir del letargo, tomar las riendas y ser más estratégico con tus pasos, sobre todo en el ámbito laboral, donde nuevas rutas podrían abrirse si dejas de lado la indecisión. El ciclo que inicias ahora no es uno más, sino el que puede transformarte si te mantienes constante y disciplinado.

Color: verde y naranja

Números: 07, 19, 48

Tauro

Comienzas la semana con la energía introspectiva de El Ermitaño, lo que te impulsa a organizar tu agenda, priorizar tus metas y actuar sin postergar. No temas dedicar tiempo a construir una base más sólida para tu independencia financiera, ya sea afinando tus habilidades o explorando un emprendimiento personal. Aunque sientas que algunos asuntos van lentos, este lunes marca un nuevo ritmo si te enfocas con intención. Recuerda también cuidar tu salud hormonal y revisar cualquier tema pendiente con tu bienestar físico, especialmente si lo has pospuesto por falta de tiempo.

Color: rojo y blanco

Números: 04, 20, 21

Géminis

Este lunes te invita a retomar el control y dar estructura a tus ideas. La carta del Loco que te acompaña no es un llamado a actuar impulsivamente, sino a tomar la valentía para planear lo que de verdad deseas alcanzar a nivel profesional. Tu dualidad puede hacerte dudar al inicio de la semana, pero si canalizas tu energía creativa en un solo objetivo, verás avances importantes. Además, este inicio de mes puede ser propicio para detectar y cortar lazos o hábitos que no te permiten crecer. Cuidado con la dispersión y las distracciones emocionales, porque lo que inicies hoy puede marcar tu rumbo en las próximas semanas.

Color: azul y amarillo

Números: 03, 12, 16

Cáncer

La carta de La Estrella sigue alumbrando tu camino y este lunes puedes comenzar con la sensación clara de que lo que deseas está más cerca de lo que parece. Es crucial que no compartas de inmediato tus planes o anhelos con todo el mundo, porque podrías exponerte a malas vibras o intromisiones. Enfócate en organizar tus ideas, proteger tus emociones y tomar decisiones que favorezcan tu equilibrio. Deja atrás cualquier sentimiento de culpa o rencor, sobre todo si viene de vínculos del pasado que ya no suman. Este inicio de semana es ideal para activar tu energía con metas concretas y pensamientos de abundancia.

Color: rojo y amarillo

Números: 09, 23, 27

Leo

El lunes te sorprende con una potente vibración de iniciativa. La carta del Diablo te recuerda que tienes la capacidad de transformar tu realidad cuando actúas con seguridad y ambición, pero también te advierte sobre los excesos y la impulsividad. Es probable que te enfrentes a decisiones importantes, como cambios laborales o movimientos financieros, y deberás actuar con firmeza sin perder la ética de vista. Este día es ideal para plantearte metas claras y tomar acción desde temprano, sobre todo si has estado postergando algún cambio relevante en tu entorno o tu estilo de vida.

Color: rojo y blanco

Números: 13, 24, 61

Virgo

La carta del Mundo anuncia para ti una semana de oportunidades y avances si decides salir de tu zona de confort desde este lunes. Hay propuestas que podrían acercarte a trabajar con personas o proyectos internacionales, pero dependerá de ti abrir espacio para nuevas formas de trabajo. También es un buen día para cerrar ciclos con orden y asumir tu bienestar emocional con mayor madurez. Si has sentido ansiedad o agotamiento mental, retomar actividades físicas o acudir a espacios de contención puede hacer una gran diferencia. Este arranque de semana puede convertirse en un punto de inflexión si te permites confiar más en tu visión a largo plazo.

Color: verde y blanco

Números: 10, 27, 28

Libra

La carta de El Mago abre tu lunes con una energía favorable para tomar decisiones que marquen un antes y un después en tu desarrollo profesional y personal. Las herramientas para lograrlo ya están en tus manos, solo necesitas enfocarte y confiar en tu intuición. Comienza la semana sin intentar resolverle la vida a los demás, pues es momento de priorizar tu equilibrio emocional. También puedes aprovechar esta jornada para analizar propuestas de negocios o retomar estudios que habías dejado pendientes. Recuerda que cuando tomas el control de tu tiempo y energía, las puertas se abren más fácilmente.

Color: azul y plata

Números: 01, 05, 33

Escorpio

Este lunes inicia con un aire de transformación, impulsado por la carta de la Rueda de la Fortuna. Es el momento ideal para observar con atención qué personas o situaciones no te aportan y comenzar a poner límites claros. Tu estabilidad depende de cuánto logres soltar aquello que te drena. Además, este día puede traerte noticias positivas relacionadas con viajes o trámites que has estado esperando. En lo físico, procura atender molestias en la espalda o riñones, ya que podrían estar hablando del estrés acumulado. Tienes frente a ti un escenario nuevo, y tu actitud marcará el ritmo con el que avances.

Color: verde y naranja

Números: 06, 14, 35

Sagitario

La carta del As de Bastos te impulsa este lunes a iniciar la semana con visión de crecimiento y madurez. Si has estado sintiendo estancamiento, ahora se presenta la oportunidad de encaminar tus planes con mayor claridad y determinación. No temas tomar decisiones firmes en lo personal, incluso si implican romper con relaciones que ya no te hacen bien. Este día puede ser propicio para retomar actividades físicas, inscribirte en un curso nuevo o planear un viaje que amplíe tus horizontes. Aunque los cambios te exijan adaptarte, también te abrirán la puerta a una vida más plena y coherente con quien eres.

Color: rojo y naranja

Números: 11, 25, 46

Capricornio

Con la carta del Emperador guiando tu semana, este lunes se convierte en una base firme para ordenar tus prioridades y proyectar tu poder de decisión. Hay oportunidades económicas en puerta, pero requieren de tu enfoque, constancia y madurez para ser bien aprovechadas. Hoy puedes avanzar en trámites, entrevistas o negociaciones que se han venido cocinando desde hace semanas. También es importante que no descuides tu salud digestiva y que dediques tiempo a reforzar vínculos importantes desde una postura más empática. Tu liderazgo puede florecer si lo ejerces con calma, claridad y compromiso contigo mismo.

Color: rojo y verde

Números: 15, 30, 31

Acuario

La carta del Carruaje te impulsa a arrancar la semana con movimiento, tanto mental como físico. Este lunes te invita a revisar tu panorama con mayor ambición: si algo ya no te convence en lo profesional o económico, es momento de buscar nuevas opciones con determinación. Evita compartir demasiado tus planes por ahora, ya que necesitas proteger tu energía y mantener tu enfoque claro. Si hay asuntos legales por resolver, este día es ideal para tomar acción o buscar asesoría. Recuerda que tus pensamientos tienen poder, y todo lo que visualices con confianza podría comenzar a tomar forma muy pronto.

Color: rojo y naranja

Números: 08, 29, 38

Piscis

Este lunes se presenta como un espacio para organizarte y proyectarte hacia un futuro más estable, guiado por la carta del As de Oros. Inicias la semana con una energía de renovación, ideal para replantear tus rutinas, mejorar tu manejo financiero y comprometerte con metas personales de salud y bienestar. No ignores señales físicas o emocionales que te indiquen agotamiento o tensión; escucharte con atención será clave. También es posible que recibas una invitación o propuesta que te saque de lo cotidiano, así que mantente abierto a nuevas experiencias. Tu intuición estará muy despierta, aprovéchala para tomar decisiones más sabias.

Color: naranja y azul

Números: 22, 26, 38