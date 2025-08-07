Horóscopo de hoy para Acuario del 7 agosto de 2025

Es un buen momento para cerrar ciclos, resolver lo pendiente y poner orden en tu vida. Al enfocarte en tu mundo interno, experimentarás una serenidad que traerá alivio. Concluir lo que quedó inconcluso abrirá espacio para que cuerpo y alma inicien un proceso de sanación.

Horóscopo de amor para Acuario Escoge tus palabras con cuidado, tu habilidad para comprometerte no se ve, y cualquier exabrupto o comportamiento errático no serán bien recibidos por aquellos que más te importan. Si le pides a tu compañero que te entienda, no esperes que te de las respuestas, tu siempre eres el arquitecto de tu propio destino.

Horóscopo de dinero para Acuario Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.