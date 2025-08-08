Horóscopo de hoy para Acuario del 8 agosto de 2025
Un momento de introspección te ayuda a cerrar ciclos de manera reflexiva. Aunque la melancolía pueda asomar, úsala como como una conexión con tu propia historia y pasado. Cumple con tus pendientes y libérate del peso acumulado. El alivio vendrá con cada acto de responsabilidad espiritual.
