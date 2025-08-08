window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Escorpio del 8 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Escorpio. Conoce las predicciones astrológicas del 8 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Escorpio

(10/23 – 11/22)

Tu mente necesita estímulos verdaderos y diálogos que aporten. Reserva tiempo para intercambiar ideas y ordenarlas: eso te dará solvencia. Rodéate de personas que inspiren tu crecimiento. Tu voz será escuchada si compartes, con aplomo, todo lo que la experiencia te ha enseñado.

Horóscopo de amor para Escorpio

Aprovecha cada oportunidad para relajarte disfrutando con tu pareja. Pasen tiempo juntos, sean románticos y expresen sus sentimientos. Si pueden celebrar su relación, tal vez puedan disfrutar una comida romántica seguida de mucha ternura y amor. Si eres soltero no hay razón para que no te consientas, ¿por qué no?

Horóscopo de dinero para Escorpio

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraEscorpio

Tu pareja sexual te está estimulando mucho, llenando todos tus deseos y fantasías. ¿Qué podría ser mejor que dejar que tome el control? Es mejor no volverse muy pasivo. Se más intrépido y piensa en que placer erótico le puedes dar de regreso. Si las cosas se quedan de un solo lado se pierde la emoción.

