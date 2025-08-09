window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 9 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Leo

(07/21 – 08/21)

Si estás en pareja, comparte un proyecto nuevo que renueve el vínculo con originalidad. Si estás soltero, no te aísles: ábrete a las sensaciones chispeantes que puede ofrecerte el mundo. Los astros traen encuentros sorprendentes en lugares concurridos. El amor llega para el que sabe ver.

Horóscopo de amor para Leo

Te sientes positivo respecto a tu relación, hacer sentir a tu amado contento, muestran mucha confianza en ti y respetan tus ideas Si eres soltero, te acercas a personas nuevas en forma confidente inspirándolos con tu atractivo natural Arriésgate con un nuevo inicio y no sientas miedo de situaciones desconocidas.

Horóscopo de dinero para Leo

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

