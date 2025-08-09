Horóscopo de hoy para Leo del 9 agosto de 2025

Si estás en pareja, comparte un proyecto nuevo que renueve el vínculo con originalidad. Si estás soltero, no te aísles: ábrete a las sensaciones chispeantes que puede ofrecerte el mundo. Los astros traen encuentros sorprendentes en lugares concurridos. El amor llega para el que sabe ver.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes positivo respecto a tu relación, hacer sentir a tu amado contento, muestran mucha confianza en ti y respetan tus ideas Si eres soltero, te acercas a personas nuevas en forma confidente inspirándolos con tu atractivo natural Arriésgate con un nuevo inicio y no sientas miedo de situaciones desconocidas.

Horóscopo de dinero para Leo Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.