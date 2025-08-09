window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 9 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Es momento de mostrar un costado nuevo y creativo de tu personalidad. Anímate a cambiar de look, pintar tus uñas con colores vibrantes o usar algún accesorio simbólico que reactive tu energía interior. El arte de reinventarte comienza por un gesto verdaderamente inspirador.

Horóscopo de amor para Libra

Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Libra

Manejaras los asuntos financieros con el aplomo usual y debes considerar diferentes tipos de inversiones. Una buena idea puede significar un buen futuro. Aun cuando solo estés buscando gangas, serás capaz de distinguir entre buenas y malas ofertas. ¡Saca provecho de ellas antes de que alguien más lo haga!

Horóscopo de sexo paraLibra

Todos los sistemas van a tu vida sexual. Habrá variedad y pasión disponible para ti y tu pareja, para que lo disfruten y encontrarán nuevas formas de encenderse uno al otro. No hay tabúes entre ustedes y no tendrás reparos en experimentar con nuevas ideas eróticas y deliciosos juegos sensuales. No esperes mucho a que te pregunten.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending