Horóscopo de hoy para Virgo del 9 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tu cuerpo y mente te piden movimiento. Es hora de dejar el sedentarismo atrás e incorporar aire fresco a tu rutina. Un ejercicio aeróbico liviano te ayudará a despejar ideas, activar la circulación y renovar tu energía. Ventílate, oxigénate y reencuéntrate con una dinámica más funcional.

Horóscopo de amor para Virgo

Concerniente a tu vida amorosa, lo que sea que hagas, tu pareja lo encuentra irresistible, cae por tus encantos y le ayuda a darte generosamente toda su ternura y amor. No tomes ventaja sin vergüenza, agradece la atención que otros te dan y recibirás su aprecio.

Horóscopo de dinero para Virgo

El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

