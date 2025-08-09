Horóscopo de hoy para Virgo del 9 agosto de 2025

Tu cuerpo y mente te piden movimiento. Es hora de dejar el sedentarismo atrás e incorporar aire fresco a tu rutina. Un ejercicio aeróbico liviano te ayudará a despejar ideas, activar la circulación y renovar tu energía. Ventílate, oxigénate y reencuéntrate con una dinámica más funcional.

Horóscopo de amor para Virgo Concerniente a tu vida amorosa, lo que sea que hagas, tu pareja lo encuentra irresistible, cae por tus encantos y le ayuda a darte generosamente toda su ternura y amor. No tomes ventaja sin vergüenza, agradece la atención que otros te dan y recibirás su aprecio.

Horóscopo de dinero para Virgo El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.