Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 10 de agosto de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy domingo 10 de agosto para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Los próximos días fluyen a tu favor, con oportunidades para avanzar tanto en lo económico como en lo personal. Es momento de cerrar capítulos amorosos que ya no suman, aunque tu naturaleza noble te invite a mantener lazos. Si tienes pareja, disfruta de la estabilidad y evita juegos de infidelidad que solo traen problemas. Este fin de semana es ideal para organizar tu espacio, reunirte con amigos y aceptar invitaciones inesperadas. Golpe de suerte el 11 de agosto con los números 09 y 17; cuida tu espalda y sé prudente con personas nuevas.

Tauro

El fin de semana trae tareas pendientes, pero con calma y buena organización todo saldrá bien. Disfruta las invitaciones que lleguen, viste colores vivos y deja que el cariño te encuentre. Mantente firme con tu rutina de ejercicio y cuida tu economía para evitar tropiezos con viejas deudas. Pronto iniciarás nuevos estudios, así que enfócate en los detalles. Golpe de suerte el 9 de agosto con los números 06 y 21; un amor de signo de tierra puede llegar si estás soltero.

Géminis

Días para reordenar tu entorno y tomar decisiones que aporten bienestar. Tu mente ágil te guiará a mejorar cada aspecto importante. Una fiesta familiar puede traer buenas conversaciones y hasta un ingreso extra el 10 de agosto con los números 00 y 18. Evita rencores y dale espacio al amor si aún hay afecto en tu relación. Si estás soltero, un piscis o libra puede aparecer en tu vida y sorprenderte gratamente.

Cáncer

Tu naturaleza romántica se mezcla con un toque de drama que conviene equilibrar este fin de semana. Sal con amigos, conversa y disfruta del presente, pero reserva momentos para tu familia, que es tu centro. Un ingreso extra llega el 8 de agosto con los números 07 y 21, ideal para un cambio de look o un gusto personal. El domingo es perfecto para dar orden y frescura a tu hogar.

Leo

Celebraciones y momentos felices marcan tu fin de semana, con sorpresas y regalos que alimentan tu buen ánimo. Disfruta sin mezclar historias del pasado en tu presente amoroso. Mantente prudente al conducir y aprovecha tu golpe de suerte el 9 de agosto con los números 04 y 27. Podrías recibir una propuesta de negocio interesante; si estás soltero, vive amores fugaces sin ataduras.

Virgo

Te sientes renovado y con energías para disfrutar de cada plan. Administra bien tus recursos, cuida tu salud física y busca actividades que alivien la tensión. Trámites, invitaciones y viajes breves suman variedad a tus días. Ten cautela con ciertas amistades y reserva tus planes. Golpe de suerte el 11 de agosto con los números 01 y 88.

Libra

Un poco más de control sobre tus impulsos te abrirá la puerta a relaciones más estables. La suerte te acompaña el 8 de agosto, especialmente en juegos de azar o gestiones laborales. Invitaciones y proyectos nuevos pueden aparecer, junto con oportunidades para cerrar viejas historias amorosas. Tus números son 05 y 29; evita aventuras sentimentales que compliquen tu presente.

Escorpio

Es un buen momento para ordenar y mejorar tu espacio personal, algo que disfrutas por naturaleza. Evita discusiones y mantén la calma ante cambios repentinos en el trabajo. Las fiestas y reuniones estarán presentes, pero cuida tus gastos. El 10 de agosto la energía amorosa se intensifica y llega tu golpe de suerte con los números 03 y 91.

Sagitario

La alegría y el entusiasmo dominan tu fin de semana, con sorpresas y reuniones especiales. Viste tonos claros y lleva contigo tu mejor aroma para atraer buenas vibras. Evita discusiones innecesarias y disfruta de la compañía de familiares y amigos. Un amor nuevo de acuario o aries podría aparecer si estás soltero. Golpe de suerte el 9 de agosto con los números 04 y 11.

Capricornio

Deja que tu lado más relajado tome protagonismo y suelta la actitud defensiva. Cuida tu salud renal y conserva cerca a las personas leales que te acompañan. Sé discreto con la información que compartes y mantén tus proyectos en privado. Golpe de suerte el 11 de agosto con los números 02 y 11; tu color es el rojo. Un paseo familiar será el toque perfecto del domingo.

Acuario

Analizar lo que quieres cambiar en tu vida es clave para mantener tu buena racha. Aleja lo que no te aporta y rodéate de personas positivas. Planes de negocio y salidas con amigos pueden llenar tus días de entusiasmo. Un amor del pasado podría buscarte, así que escucha a tu intuición. Golpe de suerte el 9 de agosto con los números 08 y 13; tu color es el azul.

Piscis

Un aire de renovación recorre tu vida personal, liberándote de cargas y actitudes que no te ayudaban. Limpia tu energía con rituales sencillos y busca la compañía de tu familia para consejo y calma. Golpe de suerte el 11 de agosto con los números 01 y 23, que puede acompañar un viaje o actividad especial. Disfruta del domingo rodeado de quienes te dan paz.