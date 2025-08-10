window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 10 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 10 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Acuario

(01/20 – 02/18)

La Luna Llena en tu signo ilumina tu visión y potencia tu creatividad. Es un momento propicio para iniciar proyectos en equipo y conocer personas que comparten tus ideales. Se abrirán conexiones valiosas que impulsarán tus emprendimientos hacia nuevas metas.

Horóscopo de amor para Acuario

Recuerda que no todos pueden entender cómo te sientes, a menos que se los digas no pueden saberlo. Aun si te sientes harto o solo frustrado contigo mismo permanece positivo. Pasa run tiempo hablando seriamente con la gente que respetas, oye bien los consejos que te dan tus amigos y seres queridos.

Horóscopo de dinero para Acuario

¡Tienes mucho qué hacer! Si no estás al pendiente puedes tener pérdidas inesperadas. El otro problema es tu actitud frívola hacia gastar,que puede llegar a ser precaria cuando tengas que pagar las cuentas. Mejor práctica limitando el daño. Si quieres empezar a tener ganancias otra vez, debes de ser paciente.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tu vida sexual está dominada por dos cosas: pasión y armonía. En tus momentos íntimos, te gusta que tu pareja tome el control y te de un tratamiento especial. Recuerda “conquistarlo” en ocasiones y no actuar de una manera tan pasiva. Muéstrale que tan deseoso estas.

