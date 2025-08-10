window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Leo del 10 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Conocerás personas originales y soñadoras que te inspirarán a dar pasos nuevos. Abre tu mente a estilos distintos, aunque al principio te parezcan extraños. Lo esencial es que cultives la colaboración, porque en la diversidad florecen las mejores oportunidades.

Horóscopo de amor para Leo

Pasando por cambios en las relaciones de tu vida, necesitas salir y disfrutar la experiencia con tu amante. Si estas soltero descubre lo divertido que es conocer gente nueva, mostrando interés en ellos como individuos, escuchando lo que tienen que decir. Por lo atento que eres otros te encuentran interesante y extrovertido también.

Horóscopo de dinero para Leo

Te irá bien si tienes cuidado con las finanzas y no eres desperdiciado. Mantén tus necesidades modestas y siéntete satisfecho con pequeñas ganancias, porque esto te permitirá comprar pronto algo que siempre has querido.

Horóscopo de sexo paraLeo

Eres un gran éxito en las reuniones sociales. Toma ventaja y juega un pequeño juego con tu pareja: ignorándola y coqueteando sin pena con otros en el grupo. Tan rápido como acabe la tarde, estarán tan calientes el uno por el otro que no serán capaces de esperar. Una nota de precaución: arreglalo previamente, para que no haya escenas de celos.

