window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Libra del 10 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 10 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_libra
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

En esta Luna Llena serás el alma divertida y creativa en tus encuentros sociales, desatando risas y alegría contagiosa. Déjate llevar por el humor y la espontaneidad; tu energía será un carnaval que animará a todos a disfrutar y celebrar la vida sin reservas.

Horóscopo de amor para Libra

Eres popular y los demás te encuentran atractivo, es difícil evitar coquetear con todos los que conoces, pero es poco probable que resulte en algo serio o a largo plazo. Si ya estás en una relación y estas consciente de lo atractivo que resultas a los demás, ten cuidado. Puede ser que encuentres difícil resistir la tentación.

Horóscopo de dinero para Libra

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraLibra

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Libra
Trending
Contenido Patrocinado
Trending