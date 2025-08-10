window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 10 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 10 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_virgo
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Atiende tu salud eligiendo una alimentación más liviana y haciendo pausas periódicas. Necesitas momentos de quietud para escucharte y reconectar con lo esencial. Alcanzas un estado de bienestar cuando cuerpo, mente y espíritu vibran en una misma frecuencia de presencia real y consciente.

Horóscopo de amor para Virgo

Las personas que te son cercanas llegan a confiar en ti, no importa que dificultades enfrenten, estas ahí para ellos y eres capaz de inyectar su confianza. Si no puedes lograr lo que quieres, no tienes miedo de pedir ayuda. Encuentras que las personas generalmente no se reúsan a tus pedidos y tratan de ser comprensivas.

Horóscopo de dinero para Virgo

Realmente deberías estar pidiendo el consejo de otros en lo que se refiere a dinero. No porque no puedas confiar en tu propia suerte, si no porque en realidad ellos te pueden ayudar. Si hablas con los expertos, probablemente te van a ofrecer productos financieros atractivos. Lo mismo aplica para otras adquisiciones o transacciones financieras. Lo haces bien, tu solo. Pero aún mejor con la ayuda de otros.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Sientes que quieres tratar nuevos juegos amorosos inusuales, ya sea algunas posiciones flexibles y acrobáticas del Kama Sutra o cierto tipo de accesorios de piel. Adelante, pruébalo, tu pareja te seguirá el juego. No te decepciones si no te satisface completamente. Las técnicas sofisticadas necesitan mucha práctica y cuando se refiere al sexo, la práctica lo hace perfecto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Virgo
Trending
Contenido Patrocinado
Trending