Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 11 de agosto de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy lunes 11 de agosto para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Tu semana arranca con una oleada de oportunidades para crecer en lo económico y en lo personal. Suelta de una vez esos vínculos amorosos que ya cumplieron su ciclo y concéntrate en lo que viene. Si tienes pareja, refuerza la estabilidad y deja fuera cualquier tentación que ponga en riesgo la relación. Ordena tus espacios y aprovecha las invitaciones que aparezcan. Golpe de suerte el 11 de agosto con los números 09 y 17; cuida tu espalda y evita confiar en personas recién conocidas.

Tauro

Es el momento de tomar control de tus pendientes y demostrar tu capacidad para resolver con eficacia. Abre la puerta al afecto, sal a cenar y deja que el buen ánimo te acompañe. Mantente firme con tu disciplina física y cuida tu economía para no tropezar con deudas viejas. Prepárate para nuevos estudios y aprendizajes. Golpe de suerte el 9 de agosto con los números 06 y 21; si estás soltero, un signo de tierra podría llegar con fuerza.

Géminis

Comienza la semana reordenando prioridades y tomando decisiones que impulsen tu bienestar. La agilidad de tu mente te ayudará a encontrar caminos nuevos. Una reunión familiar podría dejarte más que buenos momentos, con un ingreso extra el 10 de agosto y los números 00 y 18 como aliados. Suelta rencores y abre espacio al amor compatible que pueda llegar.

Cáncer

Da un giro a tu historia amorosa tomando el control de tus emociones. Sal, comparte y diviértete, pero no olvides pasar tiempo de calidad con tu familia. Un ingreso extra el 8 de agosto con los números 07 y 21 te permitirá darte un gusto y renovar tu imagen. Empieza la semana con orden en casa para atraer estabilidad.

Leo

La energía festiva te impulsa a conectar con personas clave y vivir momentos intensos. Recibe cada regalo y atención con gratitud, pero evita complicaciones con amores del pasado. Conduce con precaución y aprovecha tu golpe de suerte el 9 de agosto con los números 04 y 27. Un nuevo proyecto o negocio puede ser el paso que te lleve más lejos.

Virgo

Inicias la semana con energías renovadas y claridad para dar forma a tus planes. Organiza tus finanzas y cuida tu salud física para mantener el ritmo. Entre trámites, viajes y reuniones, mantente atento a las señales de quienes podrían no tener buenas intenciones. Golpe de suerte el 11 de agosto con los números 01 y 88; utiliza esa energía para avanzar.

Libra

Controlar tus impulsos será clave para abrir paso a relaciones más sólidas y proyectos mejor estructurados. El 8 de agosto la suerte estará de tu lado en gestiones laborales y oportunidades económicas. Recibirás invitaciones y la ocasión de cerrar etapas que ya no te aportan. Tus números son 05 y 29; aprovecha para coordinar mejor tus esfuerzos con otros.

Escorpio

Comienza la semana organizando tu entorno para trabajar y vivir con más comodidad. La calma será tu mejor aliada ante cambios repentinos en el trabajo. Las reuniones y eventos sociales pueden abrir nuevas conexiones, pero cuida tus gastos. El 10 de agosto será especial en lo amoroso, con golpe de suerte en los números 03 y 91.

Sagitario

Tu entusiasmo será contagioso y atraerá experiencias positivas. Viste tonos claros y lleva contigo tu mejor actitud para multiplicar oportunidades. Mantente al margen de conflictos y disfruta de reuniones y sorpresas agradables. Un amor nuevo de acuario o aries podría cambiar el rumbo de tu semana. Golpe de suerte el 9 de agosto con los números 04 y 11.

Capricornio

Canaliza tu fortaleza en construir en vez de defenderte. Atiende tu salud, protege los vínculos valiosos y cuida lo que compartes. Es momento de proyectar confianza y preparación en cada paso. Golpe de suerte el 11 de agosto con los números 02 y 11; tu color es el rojo. La semana se abre con actividades que reforzarán tus lazos familiares.

Acuario

La prosperidad está de tu lado, pero exige que limpies tu entorno de lo que no suma. Proyectos de negocio y salidas con amigos recargan tu motivación. Analiza con claridad cualquier reencuentro amoroso antes de decidir. Golpe de suerte el 9 de agosto con los números 08 y 13; tu color es el azul. Aprovecha para reforzar tus planes con energía renovada.

Piscis

Esta semana es el inicio de una etapa más ligera y positiva. Suelta cargas emocionales y abre paso a nuevas oportunidades laborales. Purifica tu energía con rituales y busca el consejo de quienes te quieren bien. Golpe de suerte el 11 de agosto con los números 01 y 23; aprovecha para dar un paso importante en tus proyectos.