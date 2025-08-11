window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Acuario del 11 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 11 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_acuario
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

Cuidado con los arrebatos en temas financieros. Evita apuestas o juegos de azar: hoy no es el día. Conecta con tus verdaderas necesidades y administra con sutileza. No todo lo que brilla conviene. La prosperidad llega cuando dejas de lado el capricho del momento.

Horóscopo de amor para Acuario

Si te sientes un poco molesto, más temperamental de lo usual, considera como las personas cercanas a ti pueden reaccionar y si estás dispuesto o no a compartir tus preocupaciones y mostrarles afecto y compañía en lugar de ignorarlos. Asegúrate de no aislarte de las personas a las que quieres.

Horóscopo de dinero para Acuario

En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.

Horóscopo de sexo paraAcuario

No te sorprendas cuando tu vida sexual no sea tan emocionante. En lugar de simular la pasión, di lo que realmente necesitas. Ya que estas encontrando difícil hacerte valer de cualquier forma, esta no será una tarea fácil. Si haces el esfuerzo, valdrá la pena. La vida es muy corta para tener mal sexo.

