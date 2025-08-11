Horóscopo de hoy para Capricornio del 11 agosto de 2025

Un pequeño contratiempo doméstico podría interrumpir tus momentos de entretenimiento. Si algo falla, improvisa y sin perder el buen humor. No vale la pena amargarse. Contarás con alguien comprensivo que te acompañará y te ayudará a adaptarte cuando surjan imprevistos.

Horóscopo de amor para Capricornio Si estas de humor, la oportunidad de un aventura a corto plazo está disponible y probablemente basada solo en atracción física y sería una aventura corta. Si estás buscando un relación a largo plazo puede ser que no lo logres. Reconsidera lo que realmente quieres de tu vida y evitaras tener desencantos.

Horóscopo de dinero para Capricornio Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.