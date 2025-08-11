Horóscopo de hoy para Libra del 11 agosto de 2025

La tentación de escapar de tus obligaciones será intensa, pero fantasear con huir no resolverá lo que hoy te requiere. Usa tu imaginación para introducir cambios pequeños pero significativos en tu rutina. Aceptar tu situación es el primer paso hacia un bienestar que fluya.

Horóscopo de amor para Libra Quieres una vida fácil y haces compromisos con tu pareja, dando lugar a sus deseos. Sin embargo, al hacer eso, olvidas algunas de tus propias necesidades que no te gusta hacer. Viene un momento en que en lugar de sufrir un resentimiento, hace una parada, que termina beneficiando la relación.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas van bien. Sabes cómo negociar para obtener ventaja, aun cuando regatees con alguien. Hoy se abrirán más opciones para tí , así que haz nuevos contactos porque serán extremadamente útiles para tu futuro.Tus instintos saludables te avisarán si algo empieza a ir mal.