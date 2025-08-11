Horóscopo de hoy para Tauro del 11 agosto de 2025

Un contratiempo económico podría frustrar un plan que te entusiasmaba, generando incertidumbre. Aunque te resulte difícil, expresar lo que sientes será sanador. Rodéate de personas empáticas: alguien sabrá ofrecer consuelo. La amistad y la solidaridad surgirán desde lugares inesperados.

Horóscopo de amor para Tauro En tu vida romántica estas experimentando una situación crítica, que no es tan difícil de resolver como parecía en un inicio. No siempre busques la culpa en tu pareja, reexamina las cosas desde tu propia perspectiva y mejor trata de reconocer los conflictos personales como oportunidades para que las cosas cambien para mejorar.

Horóscopo de dinero para Tauro El pájaro tempranero se queda con el gusano, pero tú eres la excepción a la regla. Evita riesgos financieros y hazlo seguro. No entres a inversiones o aceptes gangas que supuestamente son libres de riesgo, tomate tu tiempo. Las constelaciones de hoy pueden tener guardados obstáculos inesperados, alterando los mejores planes o mostrando las fallas de los proyectos financieros que tú pensabas que eran sencillos.