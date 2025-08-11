window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Virgo del 11 agosto de 2025

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 11 agosto de 2025 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Tus prioridades cambian con rapidez y esa inestabilidad se filtra en tus vínculos. Quien te importa necesita amor, no una cuerda floja. Evita que el vértigo sabotee el encuentro. Un gesto comprensivo, aunque sutil, puede hacer toda la diferencia si viene desde el alma.

Horóscopo de amor para Virgo

La novedad y lo desconocido te fascinan, Actuando solo por capricho, puede poner en riesgo cualquier amor que tengas que es familiar y precioso. El romance puede no estar al tope de tu agenda. Si estas en una relación que lleva mucho tiempo, asegúrate de no causar infelicidad como resultado.

Horóscopo de dinero para Virgo

Las cosas se ven bien en lo que se refiere a finanzas. Cada transacción se mueve bien y las luchas y competitividad usuales se vuelven innecesarias. Usa esta fase tranquila para encontrar nuevas inversiones. Debes hacer el esfuerzo, porque las cosas están saliendo muy bien ahora y pronto tendrás nuevas ideas. No te contentes con descansar en tus laureles o te arrepentirás después.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tanto tú como tu pareja pueden esperar tiempos excitantes llenos de pasión y deseo. Una escapada de hacer el amor impetuosamente o largas noche en éxtasis, en cualquier momento y en cualquier lugar, están bien. Sorprende a tu pareja con una cena erótica a la luz de las velas. El primer detalle del menú es una botella de burbujeante champaña, ¡borracho del ombligo de tu amante!

